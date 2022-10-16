Программа передач МИР на 16 октября 2022

Телепрограмма МИР на 16 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач МИР на 16.10.2022



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

06:25 Мультфильмы

08:10 Дамы приглашают кавалеров

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Новости

10:10 Меч. 11-я - 17-я серии

16:00 Новости

16:15 Меч. 17-я - 19-я серии

18:30 Вместе

19:30 Меч. 19-я - 24-я серии

00:00 Вместе

01:00 Меч. 24-я и 25-я серии

02:00 Семеро смелых

03:30 Наше кино. История большой любви

04:10 Мультфильмы

04:40 Меч. 1-я серия



В программе передач возможны изменения.