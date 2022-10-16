Программа передач МИР на 16 октября 2022

Телепрограмма МИР на 16 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач МИР на 16.10.2022
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
06:25 Мультфильмы
08:10 Дамы приглашают кавалеров
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Новости
10:10 Меч. 11-я - 17-я серии
16:00 Новости
16:15 Меч. 17-я - 19-я серии
18:30 Вместе
19:30 Меч. 19-я - 24-я серии
00:00 Вместе
01:00 Меч. 24-я и 25-я серии
02:00 Семеро смелых
03:30 Наше кино. История большой любви
04:10 Мультфильмы
04:40 Меч. 1-я серия
В программе передач возможны изменения.