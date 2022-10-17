Программа передач, ТВ программа на 17 октября 2022

Программа передач телеканалов России на понедельник 17 октября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 17.10.2022
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 «Большая премьера. «Триггер». Новые серии». 1-я серия
22:40 Большая игра
23:40 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов. Юрий Гагарин из Челябинска спас 367 детей Донбасса
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Художник. 1-я серия
22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
01:00 Морозова. Сезон 2. 17-я серия - «Три подруги»
02:00 Морозова. Сезон 2. 18-я серия - «Отец и сын»
02:55 Срочно в номер! На службе закона. «Лечебный эффект», 1-я и 2-я серии
ТВЦ
04:55 Москва резиновая
05:30 Московская неделя
06:00 Настроение
08:20 Большое кино. Свадьба в Малиновке
08:55 Забытый ангел. 1-я серия
09:50 Забытый ангел. 2-я серия
10:50 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
11:00 Городское собрание
11:30 События
11:50 Алмазы Цирцеи. 1-я серия
12:45 Алмазы Цирцеи. 2-я серия
13:40 Мой герой. Светлана Чупшева
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Чистосердечное призвание-2. 1-я серия
15:55 Чистосердечное призвание-2. 2-я серия
16:55 Марк Рудинштейн. Король компромата
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Провинциальный детектив. «Обманутая справедливость», 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Специальный репортаж. Дороги большой страны
23:05 Знак качества. Стирка и уборка
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Карибский узел
01:25 90-е. Хиты дискотек и пьянок. Фильм 1-й
02:05 Ясновидящий Хануссен. Стрелочник судьбы
02:45 Истории спасения. Пленники Юрункаша
03:10 Чистосердечное призвание-2. 1-я серия
03:50 Чистосердечное призвание-2. 2-я серия
04:40 Короли эпизода. Иван Рыжов4-я серии
04:55 Москва резиновая
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Сезон охоты
05:40 Улицы разбитых фонарей-14. Семейный бизнес
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. Своя земля. «Жизнь за короля», 1-я и 2-я серии. «Янтарная лихорадка», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. Своя земля. «Жизнь за короля», 1-я и 2-я серии. «Янтарная лихорадка», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Завещала найти дочь
19:00 Сегодня
20:00 Лихач-2. «Плохая связь», 1-я и 2-я серии
22:00 Балабол-5. «Поручение», 1-я и 2-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Балабол-2. «Будьте вы прокляты», 1-я и 2-я серии
01:50 Мент в законе-9. «Транзит», 1-я - 4-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-14. День судьи
5 канал
05:00 Известия
05:25 Гетеры майора Соколова. 5-я - 8-я серии
09:00 Известия
09:25 Пропавший без вести. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:25 Пропавший без вести. Второе дыхание. 1-я - 4-я серии
17:30 Известия
18:00 Пропавший без вести. Второе дыхание. 5-я - 6-я серии
20:00 След. Смотри в оба!
20:45 След. Рабы
21:35 След. Настоящий герой
22:25 След. Тёмная сторона
23:10 Свои-5. Акция возмездия
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Липкие лапки
01:15 След. Город-сад
01:55 След. Не имей сто рублей
02:30 След. Доброжелатель
03:05 Детективы. Смертельная болезнь
03:30 Детективы. Подарки без повода
03:55 Детективы. Всё просто
04:30 Детективы. Семечки
Домашний
03:10 Не отрекаются любя. 4-я серия
06:25 6 кадров
06:30 6 кадров
07:05 По делам несовершеннолетних
09:05 Давай разведёмся!
10:00 Тест на отцовство
12:10 Понять. Простить. «Жажда развода». «Дождаться внуков»
13:15 Порча. Последняя воля
13:45 Знахарка. Хаос
14:20 Верну любимого. Синица в руках
14:50 В отражении тебя. 1-я - 4-я серии
19:00 Хочу тебе верить. 1-я - 4-я серии
23:00 Порча. «Медальон«. «Снеговик«
00:05 Знахарка. Хаос
00:35 Верну любимого. Синица в руках
01:05 Понять. Простить. «Жажда развода». «Дождаться внуков»
01:55 Тест на отцовство
03:35 Давай разведёмся!
04:25 За любовью. В монастырь. 1-я серия
ТНТ
05:00 Открытый микрофон. 2-я серия
06:00 Открытый микрофон. 3-я серия
06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 32-я серия
07:00 Интерны. 36-я - 39-я серии
09:00 Влюбись, если сможешь. 6-я серия
10:00 Звезды в Африке. Сезон 3. 35-я серия
12:00 СашаТаня. 81-я - 86-я серии
15:00 Влюбись, если сможешь. 7-я серия
16:00 Влюбись, если сможешь. 8-я серия
17:00 Ольга. 37-я - 40-я серии
19:00 Ольга. Сезон 3. 41-я серия
19:30 Ольга. Сезон 3. 42-я серия
20:00 Нина. 9-я серия
20:30 Нина. 10-я серия
21:00 Неличная жизнь. 1-я серия
21:30 Неличная жизнь. 2-я серия
22:00 Влюбись, если сможешь. 9-я серия
23:00 Трое в одном отеле
00:40 Импровизация. Сезон 5. 132-я - 134-я серии
03:15 Comedy Баттл. 17-я серия
04:00 Comedy Баттл. 18-я серия
04:45 Открытый микрофон. 4-я серия
СТС
04:45 6 кадров. Сезон 7. 30-я серия
05:05 6 кадров. Сезон 7. 7-я серия
05:20 Разные колеса
05:30 Железные друзья
05:40 Зайчонок и муха
05:50 Ералаш. Сезон 1. 47-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 50-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 162-я серия
06:05 Три кота. Молочный зуб
06:10 Три кота. Дайвинг
06:15 Три кота
06:20 Рождественские истории
06:35 Драконы. Гонки бесстрашных. Начало
07:00 Приключения Вуди и его друзей
07:10 Белка и Стрелка: Карибская тайна
08:45 100 мест, где поесть. Сезон 1. 3-я серия
09:35 Король Артур
12:00 Вторжение
14:35 Тётя Марта. Сезон 1. 1-я - 9-я серии
19:30 Тётя Марта
20:00 Варкрафт
22:20 Назад в будущее I
00:35 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком
01:25 Горько!-2
02:55 6 кадров. Сезон 1. 2-я - 5-я серии
04:20 6 кадров. Сезон 1. 16-я серия
04:40 6 кадров. Сезон 2. 1-я серия
Матч ТВ
02:00 Профилактика на канале с 2.00. до 10.00
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Спортивный дайджест
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Специальный репортаж
13:20 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
13:50 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура
14:50 Новости
14:55 Смешанные единоборства. UFC. Грассо - В. Арауджо
15:55 Громко
16:55 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - «Авангард» (Омск). Прямой эфир
19:15 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Динамо» (Москва) - ЦСКА. Прямой эфир
21:45 Все на Матч!
22:40 Тотальный футбол
23:10 Самбо. Молодежный чемпионат мира
01:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - МБА (Москва)
03:00 Новости
03:05 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. Обзор тура
04:05 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
04:35 Катар-2022
РЕН ТВ
05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Последние рыцари
22:00 Водить по-русски
23:00 Новости
23:25 Документальный спецпроект
00:30 Между нами горы
02:15 Самые шокирующие гипотезы
03:00 Тайны Чапман
04:40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
Звезда
04:15 Звездные войны Владимира Челомея
05:05 Оружие Победы
05:15 Дружба особого назначения
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Государственная граница. 1-я серия - «Год сорок первый»
10:45 Специальный репортаж
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Под прикрытием. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Под прикрытием. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Неизвестные сражения Великой Отечественной. «Защищая «Ворота Кавказа»
19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Владимир Александров. Тайна исчезновения учёного
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Государственная граница. 1-я серия - «Год сорок первый»
00:45 Два долгих гудка в тумане
02:05 Нюрнберг
03:25 Под прикрытием. 1-я и 2-я серии
Культура
02:00 Профилактика на канале с 02.00 до 03.00
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва Вахтангова
07:00 Новости культуры
07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Николай Путилов
07:30 Новости культуры
07:35 Черные дыры. Белые пятна
08:15 Роман в камне. Самара. Дом Сандры
08:40 Новости культуры
08:45 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»
08:55 Тайник у красных камней. 1-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюатель
11:10 ХX век. «Встречи с Ильей Глазуновым». 1-я серия. 1982
12:10 Рядом с медведями. Дневник воздушной экспедиции
13:10 Линия жизни. Александр Аузан
14:00 Дороги старых мастеров. Палех
14:15 Что ты сделал для Родины?
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 Агора
16:30 Тайник у красных камней. 1-я серия
17:35 Дмитрию Хворостовскому посвящается... Дмитрий Хворостовский и Олег Бошнякович
18:25 Императрицы Древнего Рима: женщины на вершине власти. 1-я серия
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Российская государственная библиотека до и после Ленинки
21:15 Сати. Нескучная классика... С Татьяной Черниговской
22:00 Спрут-4. 3-я серия
23:40 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти. «Страшный суд»
23:50 Новости культуры
00:10 Магистр игры. «Двенадцать» Александра Блока против его Прекрасной Дамы
00:40 ХX век. «Встречи с Ильей Глазуновым». 1-я серия. 1982
01:35 Дмитрию Хворостовскому посвящается... Дмитрий Хворостовский и Олег Бошнякович
02:30 Роман в камне. Самара. Дом Сандры
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Клининг и корпоративы»
05:30 Пятница News. 185-я серия
06:00 Кондитер. Сезон 3. 2-я серия - «Приволжье»
07:00 Кондитер. Сезон 3. 14-я серия - «Спецвыпуск 2»
08:00 Комиссар Рекс. Сезон 4. 6-я серия
09:00 Комиссар Рекс. Сезон 4. 7-я серия
10:00 На ножах. Сезон 7. 13-я серия - «Москва. Территория»
11:10 На ножах. Сезон 1. 4-я серия - «Москва. Баклажан»
12:10 Четыре дачи. Сезон 1. 8-я серия - «Воронежская область»
13:40 На ножах. Сезон 2. 5-я серия - «Владимир. Этаж»
14:40 На ножах. Сезон 3. 17-я серия - «Солнечногорск. Маренгольц»
15:40 На ножах. Сезон 4. 4-я серия - «Москва. Багратионофф»
16:40 На ножах. Сезон 6. 15-я серия - «Подольск. Синяя птица»
17:50 На ножах. Сезон 7. 15-я серия - «Краснодар. Пивной офис»
19:00 Битва шефов. Сезон 2. 15-я серия
21:00 Битва шефов. Сезон 2. 14-я серия
22:50 Гастротур. Сезон 2. 10-я серия
23:50 Ночной беглец
01:40 Пятница News. 187-я серия
02:10 Сверхъестественное. Сезон 14. 1-я серия
02:50 Сверхъестественное. Сезон 14. 2-я серия
03:40 Пятница News. 186-я серия
04:00 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Курьерские службы и утепление стен»
МИР
05:00 Меч. 2-я - 7-я серии
10:00 Новости
10:10 Белорусский стандарт
10:20 Меч. 7-я - 9-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:15 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:30 Игра в кино
20:05 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:40 Осторожно, вирус!
22:35 Назад в будущее
23:30 Гаишники
02:10 Антон Иванович сердится
03:30 Развод
04:55 Наше кино. История большой любви
Время начала передач - московское.