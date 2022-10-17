Программа передач, ТВ программа на 17 октября 2022

Программа передач телеканалов России на понедельник 17 октября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 17.10.2022



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 «Большая премьера. «Триггер». Новые серии». 1-я серия

22:40 Большая игра

23:40 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов. Юрий Гагарин из Челябинска спас 367 детей Донбасса

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Художник. 1-я серия

22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

01:00 Морозова. Сезон 2. 17-я серия - «Три подруги»

02:00 Морозова. Сезон 2. 18-я серия - «Отец и сын»

02:55 Срочно в номер! На службе закона. «Лечебный эффект», 1-я и 2-я серии



ТВЦ



04:55 Москва резиновая

05:30 Московская неделя

06:00 Настроение

08:20 Большое кино. Свадьба в Малиновке

08:55 Забытый ангел. 1-я серия

09:50 Забытый ангел. 2-я серия

10:50 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

11:00 Городское собрание

11:30 События

11:50 Алмазы Цирцеи. 1-я серия

12:45 Алмазы Цирцеи. 2-я серия

13:40 Мой герой. Светлана Чупшева

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Чистосердечное призвание-2. 1-я серия

15:55 Чистосердечное призвание-2. 2-я серия

16:55 Марк Рудинштейн. Король компромата

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Провинциальный детектив. «Обманутая справедливость», 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Специальный репортаж. Дороги большой страны

23:05 Знак качества. Стирка и уборка

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Карибский узел

01:25 90-е. Хиты дискотек и пьянок. Фильм 1-й

02:05 Ясновидящий Хануссен. Стрелочник судьбы

02:45 Истории спасения. Пленники Юрункаша

03:10 Чистосердечное призвание-2. 1-я серия

03:50 Чистосердечное призвание-2. 2-я серия

04:40 Короли эпизода. Иван Рыжов4-я серии

04:55 Москва резиновая



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Сезон охоты

05:40 Улицы разбитых фонарей-14. Семейный бизнес

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. Своя земля. «Жизнь за короля», 1-я и 2-я серии. «Янтарная лихорадка», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. Своя земля. «Жизнь за короля», 1-я и 2-я серии. «Янтарная лихорадка», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Завещала найти дочь

19:00 Сегодня

20:00 Лихач-2. «Плохая связь», 1-я и 2-я серии

22:00 Балабол-5. «Поручение», 1-я и 2-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Балабол-2. «Будьте вы прокляты», 1-я и 2-я серии

01:50 Мент в законе-9. «Транзит», 1-я - 4-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-14. День судьи



5 канал



05:00 Известия

05:25 Гетеры майора Соколова. 5-я - 8-я серии

09:00 Известия

09:25 Пропавший без вести. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:25 Пропавший без вести. Второе дыхание. 1-я - 4-я серии

17:30 Известия

18:00 Пропавший без вести. Второе дыхание. 5-я - 6-я серии

20:00 След. Смотри в оба!

20:45 След. Рабы

21:35 След. Настоящий герой

22:25 След. Тёмная сторона

23:10 Свои-5. Акция возмездия

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Липкие лапки

01:15 След. Город-сад

01:55 След. Не имей сто рублей

02:30 След. Доброжелатель

03:05 Детективы. Смертельная болезнь

03:30 Детективы. Подарки без повода

03:55 Детективы. Всё просто

04:30 Детективы. Семечки



Домашний



03:10 Не отрекаются любя. 4-я серия

06:25 6 кадров

06:30 6 кадров

07:05 По делам несовершеннолетних

09:05 Давай разведёмся!

10:00 Тест на отцовство

12:10 Понять. Простить. «Жажда развода». «Дождаться внуков»

13:15 Порча. Последняя воля

13:45 Знахарка. Хаос

14:20 Верну любимого. Синица в руках

14:50 В отражении тебя. 1-я - 4-я серии

19:00 Хочу тебе верить. 1-я - 4-я серии

23:00 Порча. «Медальон«. «Снеговик«

00:05 Знахарка. Хаос

00:35 Верну любимого. Синица в руках

01:05 Понять. Простить. «Жажда развода». «Дождаться внуков»

01:55 Тест на отцовство

03:35 Давай разведёмся!

04:25 За любовью. В монастырь. 1-я серия



ТНТ



05:00 Открытый микрофон. 2-я серия

06:00 Открытый микрофон. 3-я серия

06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 32-я серия

07:00 Интерны. 36-я - 39-я серии

09:00 Влюбись, если сможешь. 6-я серия

10:00 Звезды в Африке. Сезон 3. 35-я серия

12:00 СашаТаня. 81-я - 86-я серии

15:00 Влюбись, если сможешь. 7-я серия

16:00 Влюбись, если сможешь. 8-я серия

17:00 Ольга. 37-я - 40-я серии

19:00 Ольга. Сезон 3. 41-я серия

19:30 Ольга. Сезон 3. 42-я серия

20:00 Нина. 9-я серия

20:30 Нина. 10-я серия

21:00 Неличная жизнь. 1-я серия

21:30 Неличная жизнь. 2-я серия

22:00 Влюбись, если сможешь. 9-я серия

23:00 Трое в одном отеле

00:40 Импровизация. Сезон 5. 132-я - 134-я серии

03:15 Comedy Баттл. 17-я серия

04:00 Comedy Баттл. 18-я серия

04:45 Открытый микрофон. 4-я серия



СТС



04:45 6 кадров. Сезон 7. 30-я серия

05:05 6 кадров. Сезон 7. 7-я серия

05:20 Разные колеса

05:30 Железные друзья

05:40 Зайчонок и муха

05:50 Ералаш. Сезон 1. 47-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 50-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 162-я серия

06:05 Три кота. Молочный зуб

06:10 Три кота. Дайвинг

06:15 Три кота

06:20 Рождественские истории

06:35 Драконы. Гонки бесстрашных. Начало

07:00 Приключения Вуди и его друзей

07:10 Белка и Стрелка: Карибская тайна

08:45 100 мест, где поесть. Сезон 1. 3-я серия

09:35 Король Артур

12:00 Вторжение

14:35 Тётя Марта. Сезон 1. 1-я - 9-я серии

19:30 Тётя Марта

20:00 Варкрафт

22:20 Назад в будущее I

00:35 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком

01:25 Горько!-2

02:55 6 кадров. Сезон 1. 2-я - 5-я серии

04:20 6 кадров. Сезон 1. 16-я серия

04:40 6 кадров. Сезон 2. 1-я серия



Матч ТВ



02:00 Профилактика на канале с 2.00. до 10.00

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Спортивный дайджест

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Специальный репортаж

13:20 Футбол. Журнал Лиги чемпионов

13:50 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура

14:50 Новости

14:55 Смешанные единоборства. UFC. Грассо - В. Арауджо

15:55 Громко

16:55 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - «Авангард» (Омск). Прямой эфир

19:15 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Динамо» (Москва) - ЦСКА. Прямой эфир

21:45 Все на Матч!

22:40 Тотальный футбол

23:10 Самбо. Молодежный чемпионат мира

01:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - МБА (Москва)

03:00 Новости

03:05 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. Обзор тура

04:05 Футбол. Журнал Лиги чемпионов

04:35 Катар-2022



РЕН ТВ



05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Последние рыцари

22:00 Водить по-русски

23:00 Новости

23:25 Документальный спецпроект

00:30 Между нами горы

02:15 Самые шокирующие гипотезы

03:00 Тайны Чапман

04:40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко



Звезда



04:15 Звездные войны Владимира Челомея

05:05 Оружие Победы

05:15 Дружба особого назначения

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Государственная граница. 1-я серия - «Год сорок первый»

10:45 Специальный репортаж

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Под прикрытием. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Под прикрытием. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Неизвестные сражения Великой Отечественной. «Защищая «Ворота Кавказа»

19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Владимир Александров. Тайна исчезновения учёного

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Государственная граница. 1-я серия - «Год сорок первый»

00:45 Два долгих гудка в тумане

02:05 Нюрнберг

03:25 Под прикрытием. 1-я и 2-я серии



Культура



02:00 Профилактика на канале с 02.00 до 03.00

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва Вахтангова

07:00 Новости культуры

07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Николай Путилов

07:30 Новости культуры

07:35 Черные дыры. Белые пятна

08:15 Роман в камне. Самара. Дом Сандры

08:40 Новости культуры

08:45 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»

08:55 Тайник у красных камней. 1-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюатель

11:10 ХX век. «Встречи с Ильей Глазуновым». 1-я серия. 1982

12:10 Рядом с медведями. Дневник воздушной экспедиции

13:10 Линия жизни. Александр Аузан

14:00 Дороги старых мастеров. Палех

14:15 Что ты сделал для Родины?

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. АРТ

15:20 Агора

16:30 Тайник у красных камней. 1-я серия

17:35 Дмитрию Хворостовскому посвящается... Дмитрий Хворостовский и Олег Бошнякович

18:25 Императрицы Древнего Рима: женщины на вершине власти. 1-я серия

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Российская государственная библиотека до и после Ленинки

21:15 Сати. Нескучная классика... С Татьяной Черниговской

22:00 Спрут-4. 3-я серия

23:40 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти. «Страшный суд»

23:50 Новости культуры

00:10 Магистр игры. «Двенадцать» Александра Блока против его Прекрасной Дамы

00:40 ХX век. «Встречи с Ильей Глазуновым». 1-я серия. 1982

01:35 Дмитрию Хворостовскому посвящается... Дмитрий Хворостовский и Олег Бошнякович

02:30 Роман в камне. Самара. Дом Сандры

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Клининг и корпоративы»

05:30 Пятница News. 185-я серия

06:00 Кондитер. Сезон 3. 2-я серия - «Приволжье»

07:00 Кондитер. Сезон 3. 14-я серия - «Спецвыпуск 2»

08:00 Комиссар Рекс. Сезон 4. 6-я серия

09:00 Комиссар Рекс. Сезон 4. 7-я серия

10:00 На ножах. Сезон 7. 13-я серия - «Москва. Территория»

11:10 На ножах. Сезон 1. 4-я серия - «Москва. Баклажан»

12:10 Четыре дачи. Сезон 1. 8-я серия - «Воронежская область»

13:40 На ножах. Сезон 2. 5-я серия - «Владимир. Этаж»

14:40 На ножах. Сезон 3. 17-я серия - «Солнечногорск. Маренгольц»

15:40 На ножах. Сезон 4. 4-я серия - «Москва. Багратионофф»

16:40 На ножах. Сезон 6. 15-я серия - «Подольск. Синяя птица»

17:50 На ножах. Сезон 7. 15-я серия - «Краснодар. Пивной офис»

19:00 Битва шефов. Сезон 2. 15-я серия

21:00 Битва шефов. Сезон 2. 14-я серия

22:50 Гастротур. Сезон 2. 10-я серия

23:50 Ночной беглец

01:40 Пятница News. 187-я серия

02:10 Сверхъестественное. Сезон 14. 1-я серия

02:50 Сверхъестественное. Сезон 14. 2-я серия

03:40 Пятница News. 186-я серия

04:00 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Курьерские службы и утепление стен»



МИР



05:00 Меч. 2-я - 7-я серии

10:00 Новости

10:10 Белорусский стандарт

10:20 Меч. 7-я - 9-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:15 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:30 Игра в кино

20:05 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:40 Осторожно, вирус!

22:35 Назад в будущее

23:30 Гаишники

02:10 Антон Иванович сердится

03:30 Развод

04:55 Наше кино. История большой любви



Время начала передач - московское.



















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