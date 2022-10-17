Программа передач ТВЦ на 17 октября 2022

Телепрограмма ТВЦ на 17 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач ТВЦ на 17.10.2022



04:55 Москва резиновая

05:30 Московская неделя

06:00 Настроение

08:20 Большое кино. Свадьба в Малиновке

08:55 Забытый ангел. 1-я серия

09:50 Забытый ангел. 2-я серия

10:50 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

11:00 Городское собрание

11:30 События

11:50 Алмазы Цирцеи. 1-я серия

12:45 Алмазы Цирцеи. 2-я серия

13:40 Мой герой. Светлана Чупшева

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Чистосердечное призвание-2. 1-я серия

15:55 Чистосердечное призвание-2. 2-я серия

16:55 Марк Рудинштейн. Король компромата

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Провинциальный детектив. «Обманутая справедливость», 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Специальный репортаж. Дороги большой страны

23:05 Знак качества. Стирка и уборка

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Карибский узел

01:25 90-е. Хиты дискотек и пьянок. Фильм 1-й

02:05 Ясновидящий Хануссен. Стрелочник судьбы

02:45 Истории спасения. Пленники Юрункаша

03:10 Чистосердечное призвание-2. 1-я серия

03:50 Чистосердечное призвание-2. 2-я серия

04:40 Короли эпизода. Иван Рыжов4-я серии

04:55 Москва резиновая



В программе передач возможны изменения.