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Программа передач ТВЦ на 17 октября 2022


Телепрограмма ТВЦ на 17 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач ТВЦ на 17.10.2022

04:55 Москва резиновая
05:30 Московская неделя
06:00 Настроение
08:20 Большое кино. Свадьба в Малиновке
08:55 Забытый ангел. 1-я серия
09:50 Забытый ангел. 2-я серия
10:50 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
11:00 Городское собрание
11:30 События
11:50 Алмазы Цирцеи. 1-я серия
12:45 Алмазы Цирцеи. 2-я серия
13:40 Мой герой. Светлана Чупшева
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Чистосердечное призвание-2. 1-я серия
15:55 Чистосердечное призвание-2. 2-я серия
16:55 Марк Рудинштейн. Король компромата
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Провинциальный детектив. «Обманутая справедливость», 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Специальный репортаж. Дороги большой страны
23:05 Знак качества. Стирка и уборка
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Карибский узел
01:25 90-е. Хиты дискотек и пьянок. Фильм 1-й
02:05 Ясновидящий Хануссен. Стрелочник судьбы
02:45 Истории спасения. Пленники Юрункаша
03:10 Чистосердечное призвание-2. 1-я серия
03:50 Чистосердечное призвание-2. 2-я серия
04:40 Короли эпизода. Иван Рыжов4-я серии
04:55 Москва резиновая

В программе передач возможны изменения.









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