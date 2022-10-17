Программа передач НТВ на 17 октября 2022

Телепрограмма НТВ на 17 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач НТВ на 17.10.2022
04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Сезон охоты
05:40 Улицы разбитых фонарей-14. Семейный бизнес
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. Своя земля. «Жизнь за короля», 1-я и 2-я серии. «Янтарная лихорадка», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. Своя земля. «Жизнь за короля», 1-я и 2-я серии. «Янтарная лихорадка», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Завещала найти дочь
19:00 Сегодня
20:00 Лихач-2. «Плохая связь», 1-я и 2-я серии
22:00 Балабол-5. «Поручение», 1-я и 2-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Балабол-2. «Будьте вы прокляты», 1-я и 2-я серии
01:50 Мент в законе-9. «Транзит», 1-я - 4-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-14. День судьи
В программе передач возможны изменения.