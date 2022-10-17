Программа передач 5 канал на 17 октября 2022

Телепрограмма 5 канала на 17 октября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.



Программа передач 5 канал на 17.10.2022



05:00 Известия

05:25 Гетеры майора Соколова. 5-я - 8-я серии

09:00 Известия

09:25 Пропавший без вести. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:25 Пропавший без вести. Второе дыхание. 1-я - 4-я серии

17:30 Известия

18:00 Пропавший без вести. Второе дыхание. 5-я - 6-я серии

20:00 След. Смотри в оба!

20:45 След. Рабы

21:35 След. Настоящий герой

22:25 След. Тёмная сторона

23:10 Свои-5. Акция возмездия

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Липкие лапки

01:15 След. Город-сад

01:55 След. Не имей сто рублей

02:30 След. Доброжелатель

03:05 Детективы. Смертельная болезнь

03:30 Детективы. Подарки без повода

03:55 Детективы. Всё просто

04:30 Детективы. Семечки



В программе передач возможны изменения.