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Программа передач 5 канал на 17 октября 2022


Телепрограмма 5 канала на 17 октября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.

Программа передач 5 канал на 17.10.2022

05:00 Известия
05:25 Гетеры майора Соколова. 5-я - 8-я серии
09:00 Известия
09:25 Пропавший без вести. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:25 Пропавший без вести. Второе дыхание. 1-я - 4-я серии
17:30 Известия
18:00 Пропавший без вести. Второе дыхание. 5-я - 6-я серии
20:00 След. Смотри в оба!
20:45 След. Рабы
21:35 След. Настоящий герой
22:25 След. Тёмная сторона
23:10 Свои-5. Акция возмездия
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Липкие лапки
01:15 След. Город-сад
01:55 След. Не имей сто рублей
02:30 След. Доброжелатель
03:05 Детективы. Смертельная болезнь
03:30 Детективы. Подарки без повода
03:55 Детективы. Всё просто
04:30 Детективы. Семечки

В программе передач возможны изменения.









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