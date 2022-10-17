Программа передач Домашний на 17 октября 2022

Телепрограмма Домашний на 17 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Домашний на 17.10.2022



03:10 Не отрекаются любя. 4-я серия

06:25 6 кадров

06:30 6 кадров

07:05 По делам несовершеннолетних

09:05 Давай разведёмся!

10:00 Тест на отцовство

12:10 Понять. Простить. «Жажда развода». «Дождаться внуков»

13:15 Порча. Последняя воля

13:45 Знахарка. Хаос

14:20 Верну любимого. Синица в руках

14:50 В отражении тебя. 1-я - 4-я серии

19:00 Хочу тебе верить. 1-я - 4-я серии

23:00 Порча. «Медальон«. «Снеговик«

00:05 Знахарка. Хаос

00:35 Верну любимого. Синица в руках

01:05 Понять. Простить. «Жажда развода». «Дождаться внуков»

01:55 Тест на отцовство

03:35 Давай разведёмся!

04:25 За любовью. В монастырь. 1-я серия



В программе передач возможны изменения.