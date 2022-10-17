Программа передач Домашний на 17 октября 2022

Телепрограмма Домашний на 17 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Домашний на 17.10.2022
03:10 Не отрекаются любя. 4-я серия
06:25 6 кадров
06:30 6 кадров
07:05 По делам несовершеннолетних
09:05 Давай разведёмся!
10:00 Тест на отцовство
12:10 Понять. Простить. «Жажда развода». «Дождаться внуков»
13:15 Порча. Последняя воля
13:45 Знахарка. Хаос
14:20 Верну любимого. Синица в руках
14:50 В отражении тебя. 1-я - 4-я серии
19:00 Хочу тебе верить. 1-я - 4-я серии
23:00 Порча. «Медальон«. «Снеговик«
00:05 Знахарка. Хаос
00:35 Верну любимого. Синица в руках
01:05 Понять. Простить. «Жажда развода». «Дождаться внуков»
01:55 Тест на отцовство
03:35 Давай разведёмся!
04:25 За любовью. В монастырь. 1-я серия
В программе передач возможны изменения.