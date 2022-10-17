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Программа передач СТС на 17 октября 2022


Телепрограмма СТС на 17 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач СТС на 17.10.2022

04:45 6 кадров. Сезон 7. 30-я серия
05:05 6 кадров. Сезон 7. 7-я серия
05:20 Разные колеса
05:30 Железные друзья
05:40 Зайчонок и муха
05:50 Ералаш. Сезон 1. 47-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 50-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 162-я серия
06:05 Три кота. Молочный зуб
06:10 Три кота. Дайвинг
06:15 Три кота
06:20 Рождественские истории
06:35 Драконы. Гонки бесстрашных. Начало
07:00 Приключения Вуди и его друзей
07:10 Белка и Стрелка: Карибская тайна
08:45 100 мест, где поесть. Сезон 1. 3-я серия
09:35 Король Артур
12:00 Вторжение
14:35 Тётя Марта. Сезон 1. 1-я - 9-я серии
19:30 Тётя Марта
20:00 Варкрафт
22:20 Назад в будущее I
00:35 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком
01:25 Горько!-2
02:55 6 кадров. Сезон 1. 2-я - 5-я серии
04:20 6 кадров. Сезон 1. 16-я серия
04:40 6 кадров. Сезон 2. 1-я серия

В программе передач возможны изменения.









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