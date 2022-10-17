Программа передач СТС на 17 октября 2022

Телепрограмма СТС на 17 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач СТС на 17.10.2022



04:45 6 кадров. Сезон 7. 30-я серия

05:05 6 кадров. Сезон 7. 7-я серия

05:20 Разные колеса

05:30 Железные друзья

05:40 Зайчонок и муха

05:50 Ералаш. Сезон 1. 47-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 50-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 162-я серия

06:05 Три кота. Молочный зуб

06:10 Три кота. Дайвинг

06:15 Три кота

06:20 Рождественские истории

06:35 Драконы. Гонки бесстрашных. Начало

07:00 Приключения Вуди и его друзей

07:10 Белка и Стрелка: Карибская тайна

08:45 100 мест, где поесть. Сезон 1. 3-я серия

09:35 Король Артур

12:00 Вторжение

14:35 Тётя Марта. Сезон 1. 1-я - 9-я серии

19:30 Тётя Марта

20:00 Варкрафт

22:20 Назад в будущее I

00:35 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком

01:25 Горько!-2

02:55 6 кадров. Сезон 1. 2-я - 5-я серии

04:20 6 кадров. Сезон 1. 16-я серия

04:40 6 кадров. Сезон 2. 1-я серия



В программе передач возможны изменения.