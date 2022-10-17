Программа передач Матч ТВ на 17 октября 2022

Телепрограмма Матч ТВ на 17 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Матч ТВ на 17.10.2022



02:00 Профилактика на канале с 2.00. до 10.00

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Спортивный дайджест

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Специальный репортаж

13:20 Футбол. Журнал Лиги чемпионов

13:50 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура

14:50 Новости

14:55 Смешанные единоборства. UFC. Грассо - В. Арауджо

15:55 Громко

16:55 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - «Авангард» (Омск). Прямой эфир

19:15 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Динамо» (Москва) - ЦСКА. Прямой эфир

21:45 Все на Матч!

22:40 Тотальный футбол

23:10 Самбо. Молодежный чемпионат мира

01:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - МБА (Москва)

03:00 Новости

03:05 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. Обзор тура

04:05 Футбол. Журнал Лиги чемпионов

04:35 Катар-2022



В программе передач возможны изменения.