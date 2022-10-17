Программа передач Матч ТВ на 17 октября 2022

Телепрограмма Матч ТВ на 17 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Матч ТВ на 17.10.2022
02:00 Профилактика на канале с 2.00. до 10.00
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Спортивный дайджест
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Специальный репортаж
13:20 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
13:50 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура
14:50 Новости
14:55 Смешанные единоборства. UFC. Грассо - В. Арауджо
15:55 Громко
16:55 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - «Авангард» (Омск). Прямой эфир
19:15 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Динамо» (Москва) - ЦСКА. Прямой эфир
21:45 Все на Матч!
22:40 Тотальный футбол
23:10 Самбо. Молодежный чемпионат мира
01:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - МБА (Москва)
03:00 Новости
03:05 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. Обзор тура
04:05 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
04:35 Катар-2022
В программе передач возможны изменения.