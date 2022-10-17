Программа передач Звезда на 17 октября 2022

Телепрограмма Звезда на 17 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Звезда на 17.10.2022



04:15 Звездные войны Владимира Челомея

05:05 Оружие Победы

05:15 Дружба особого назначения

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Государственная граница. 1-я серия - «Год сорок первый»

10:45 Специальный репортаж

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Под прикрытием. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Под прикрытием. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Неизвестные сражения Великой Отечественной. «Защищая «Ворота Кавказа»

19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Владимир Александров. Тайна исчезновения учёного

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Государственная граница. 1-я серия - «Год сорок первый»

00:45 Два долгих гудка в тумане

02:05 Нюрнберг

03:25 Под прикрытием. 1-я и 2-я серии



В программе передач возможны изменения.