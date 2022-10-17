Программа передач Звезда на 17 октября 2022

Телепрограмма Звезда на 17 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Звезда на 17.10.2022
04:15 Звездные войны Владимира Челомея
05:05 Оружие Победы
05:15 Дружба особого назначения
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Государственная граница. 1-я серия - «Год сорок первый»
10:45 Специальный репортаж
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Под прикрытием. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Под прикрытием. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Неизвестные сражения Великой Отечественной. «Защищая «Ворота Кавказа»
19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Владимир Александров. Тайна исчезновения учёного
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Государственная граница. 1-я серия - «Год сорок первый»
00:45 Два долгих гудка в тумане
02:05 Нюрнберг
03:25 Под прикрытием. 1-я и 2-я серии
В программе передач возможны изменения.