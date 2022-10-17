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Программа передач Культура на 17 октября 2022


Телепрограмма Культура на 17 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач Культура на 17.10.2022

02:00 Профилактика на канале с 02.00 до 03.00
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва Вахтангова
07:00 Новости культуры
07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Николай Путилов
07:30 Новости культуры
07:35 Черные дыры. Белые пятна
08:15 Роман в камне. Самара. Дом Сандры
08:40 Новости культуры
08:45 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»
08:55 Тайник у красных камней. 1-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюатель
11:10 ХX век. «Встречи с Ильей Глазуновым». 1-я серия. 1982
12:10 Рядом с медведями. Дневник воздушной экспедиции
13:10 Линия жизни. Александр Аузан
14:00 Дороги старых мастеров. Палех
14:15 Что ты сделал для Родины?
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 Агора
16:30 Тайник у красных камней. 1-я серия
17:35 Дмитрию Хворостовскому посвящается... Дмитрий Хворостовский и Олег Бошнякович
18:25 Императрицы Древнего Рима: женщины на вершине власти. 1-я серия
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Российская государственная библиотека до и после Ленинки
21:15 Сати. Нескучная классика... С Татьяной Черниговской
22:00 Спрут-4. 3-я серия
23:40 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти. «Страшный суд»
23:50 Новости культуры
00:10 Магистр игры. «Двенадцать» Александра Блока против его Прекрасной Дамы
00:40 ХX век. «Встречи с Ильей Глазуновым». 1-я серия. 1982
01:35 Дмитрию Хворостовскому посвящается... Дмитрий Хворостовский и Олег Бошнякович
02:30 Роман в камне. Самара. Дом Сандры
03:00 Перерыв в вещании

В программе передач возможны изменения.









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