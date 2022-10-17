Программа передач Культура на 17 октября 2022

Телепрограмма Культура на 17 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Культура на 17.10.2022



02:00 Профилактика на канале с 02.00 до 03.00

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва Вахтангова

07:00 Новости культуры

07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Николай Путилов

07:30 Новости культуры

07:35 Черные дыры. Белые пятна

08:15 Роман в камне. Самара. Дом Сандры

08:40 Новости культуры

08:45 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»

08:55 Тайник у красных камней. 1-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюатель

11:10 ХX век. «Встречи с Ильей Глазуновым». 1-я серия. 1982

12:10 Рядом с медведями. Дневник воздушной экспедиции

13:10 Линия жизни. Александр Аузан

14:00 Дороги старых мастеров. Палех

14:15 Что ты сделал для Родины?

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. АРТ

15:20 Агора

16:30 Тайник у красных камней. 1-я серия

17:35 Дмитрию Хворостовскому посвящается... Дмитрий Хворостовский и Олег Бошнякович

18:25 Императрицы Древнего Рима: женщины на вершине власти. 1-я серия

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Российская государственная библиотека до и после Ленинки

21:15 Сати. Нескучная классика... С Татьяной Черниговской

22:00 Спрут-4. 3-я серия

23:40 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти. «Страшный суд»

23:50 Новости культуры

00:10 Магистр игры. «Двенадцать» Александра Блока против его Прекрасной Дамы

00:40 ХX век. «Встречи с Ильей Глазуновым». 1-я серия. 1982

01:35 Дмитрию Хворостовскому посвящается... Дмитрий Хворостовский и Олег Бошнякович

02:30 Роман в камне. Самара. Дом Сандры

03:00 Перерыв в вещании



В программе передач возможны изменения.



















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