Программа передач Пятница на 17 октября 2022

Телепрограмма Пятница на 17 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Пятница на 17.10.2022



05:00 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Клининг и корпоративы»

05:30 Пятница News. 185-я серия

06:00 Кондитер. Сезон 3. 2-я серия - «Приволжье»

07:00 Кондитер. Сезон 3. 14-я серия - «Спецвыпуск 2»

08:00 Комиссар Рекс. Сезон 4. 6-я серия

09:00 Комиссар Рекс. Сезон 4. 7-я серия

10:00 На ножах. Сезон 7. 13-я серия - «Москва. Территория»

11:10 На ножах. Сезон 1. 4-я серия - «Москва. Баклажан»

12:10 Четыре дачи. Сезон 1. 8-я серия - «Воронежская область»

13:40 На ножах. Сезон 2. 5-я серия - «Владимир. Этаж»

14:40 На ножах. Сезон 3. 17-я серия - «Солнечногорск. Маренгольц»

15:40 На ножах. Сезон 4. 4-я серия - «Москва. Багратионофф»

16:40 На ножах. Сезон 6. 15-я серия - «Подольск. Синяя птица»

17:50 На ножах. Сезон 7. 15-я серия - «Краснодар. Пивной офис»

19:00 Битва шефов. Сезон 2. 15-я серия

21:00 Битва шефов. Сезон 2. 14-я серия

22:50 Гастротур. Сезон 2. 10-я серия

23:50 Ночной беглец

01:40 Пятница News. 187-я серия

02:10 Сверхъестественное. Сезон 14. 1-я серия

02:50 Сверхъестественное. Сезон 14. 2-я серия

03:40 Пятница News. 186-я серия

04:00 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Курьерские службы и утепление стен»



В программе передач возможны изменения.