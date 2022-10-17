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Программа передач Пятница на 17 октября 2022


Телепрограмма Пятница на 17 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач Пятница на 17.10.2022

05:00 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Клининг и корпоративы»
05:30 Пятница News. 185-я серия
06:00 Кондитер. Сезон 3. 2-я серия - «Приволжье»
07:00 Кондитер. Сезон 3. 14-я серия - «Спецвыпуск 2»
08:00 Комиссар Рекс. Сезон 4. 6-я серия
09:00 Комиссар Рекс. Сезон 4. 7-я серия
10:00 На ножах. Сезон 7. 13-я серия - «Москва. Территория»
11:10 На ножах. Сезон 1. 4-я серия - «Москва. Баклажан»
12:10 Четыре дачи. Сезон 1. 8-я серия - «Воронежская область»
13:40 На ножах. Сезон 2. 5-я серия - «Владимир. Этаж»
14:40 На ножах. Сезон 3. 17-я серия - «Солнечногорск. Маренгольц»
15:40 На ножах. Сезон 4. 4-я серия - «Москва. Багратионофф»
16:40 На ножах. Сезон 6. 15-я серия - «Подольск. Синяя птица»
17:50 На ножах. Сезон 7. 15-я серия - «Краснодар. Пивной офис»
19:00 Битва шефов. Сезон 2. 15-я серия
21:00 Битва шефов. Сезон 2. 14-я серия
22:50 Гастротур. Сезон 2. 10-я серия
23:50 Ночной беглец
01:40 Пятница News. 187-я серия
02:10 Сверхъестественное. Сезон 14. 1-я серия
02:50 Сверхъестественное. Сезон 14. 2-я серия
03:40 Пятница News. 186-я серия
04:00 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Курьерские службы и утепление стен»

В программе передач возможны изменения.









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