Программа передач МИР на 17 октября 2022

Телепрограмма МИР на 17 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач МИР на 17.10.2022
05:00 Меч. 2-я - 7-я серии
10:00 Новости
10:10 Белорусский стандарт
10:20 Меч. 7-я - 9-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:15 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:30 Игра в кино
20:05 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:40 Осторожно, вирус!
22:35 Назад в будущее
23:30 Гаишники
02:10 Антон Иванович сердится
03:30 Развод
04:55 Наше кино. История большой любви
В программе передач возможны изменения.