Программа передач, ТВ программа на 18 октября 2022

Программа передач телеканалов России на вторник 18 октября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 18.10.2022
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 Большая премьера. «Триггер». Новые серии. 2-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Художник. 2-я серия
22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
01:00 Морозова. Сезон 2. 19-я серия - «Очень простая история»
02:00 Морозова. Сезон 2. 20-я серия - «Пихтовый лак»
02:55 Срочно в номер! На службе закона. «Ярость», 1-я и 2-я серии
ТВЦ
04:40 Короли эпизода. Иван Рыжов
05:20 Мой герой. Светлана Чупшева
06:00 Настроение
08:15 Доктор И... Добавь жиру!
08:50 Забытый ангел. 3-я серия
09:35 Забытый ангел. 4-я серия
10:40 Конечная остановка. Как умирали советские актёры
11:30 События
11:50 Алмазы Цирцеи. 3-я серия
12:40 Алмазы Цирцеи. 4-я серия
13:40 Мой герой. Лянка Грыу
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Чистосердечное призвание-2. 3-я серия
15:55 Чистосердечное призвание-2. 4-я серия
16:55 Михаил Круг. Шансонье в законе
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Провинциальный детектив. «Смертельный расчет», 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Закон и порядок
23:05 Клуб первых жен
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Их разлучит только смерть
01:25 90-е. Хиты дискотек и пьянок. Фильм 2-й
02:05 Четыре жены председателя Мао
02:45 Истории спасения. Девять дней страха
03:15 Чистосердечное призвание-2. 3-я серия
03:55 Чистосердечное призвание-2. 4-я серия
04:40 Короли эпизода. Мария Скворцова
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-14. День судьи
05:40 Улицы разбитых фонарей-14. Синдром агрессии
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. Своя земля. «Шантаж», 1-я и 2-я серии. «Верная жена», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. Своя земля. «Шантаж», 1-я и 2-я серии. «Верная жена», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Стал отцом шестилетнего сына!
19:00 Сегодня
20:00 Лихач-2. «Папина дочка», 1-я и 2-я серии
22:00 Балабол-5. «Свидетель», 1-я и 2-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Балабол-5. «Свидетель», 1-я и 2-я серии
00:20 Основано на реальных событиях
01:45 Мент в законе-9. «Битовский переполох», 1-я - 4-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Лифт на тот свет
5 канал
05:00 Известия
05:25 Пропавший без вести. 1-я - 4-я серии
08:35 Репортаж судьбы
09:00 Известия
09:25 Репортаж судьбы
10:55 Черный пес
13:00 Известия
13:25 Пропавший без вести. Второе дыхание. 7-я - 10-я серии
17:30 Известия
18:00 Пропавший без вести. Второе дыхание. 11-я - 12-я серии
19:55 След. Опытный образец FYW20
20:45 След. Тайна золотого волка
21:40 След. Проклятие по женской линии
22:25 След. Закопай меня живым
23:10 Свои-5. Продавец талантов
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Автобусный тур
01:10 След. Диета звезд
01:50 След. За тремя зайцами
02:25 След. От добра добра не ищут
03:00 Детективы. Головная боль
03:25 Детективы. Ячейка общества
03:50 Детективы. Сватовство
04:20 Детективы. Черный пистолет
Домашний
04:25 За любовью. В монастырь. 1-я серия
05:15 6 кадров
05:25 По делам несовершеннолетних
09:05 Давай разведёмся!
10:00 Тест на отцовство
12:10 Понять. Простить. «Уже взрослый». «Любовь с диагнозом»
13:15 Порча. Монетка
13:45 Знахарка. Честная игра
14:20 Верну любимого. Зависть
14:50 Лабиринт иллюзий. 1-я - 4-я серии
19:00 Будь что будет. 1-я - 4-я серии
22:45 Порча. «Жених». «Пелена»
23:50 Знахарка. Честная игра
00:25 Верну любимого. Зависть
00:55 Понять. Простить. «Уже взрослый». «Любовь с диагнозом»
01:45 Тест на отцовство
03:25 Давай разведёмся!
04:15 За любовью. В монастырь. 2-я серия
ТНТ
04:45 Открытый микрофон. 4-я серия
05:35 Открытый микрофон. 5-я серия
06:25 Однажды в России. Спецдайджест. 33-я серия
07:00 Интерны. 40-я - 41-я серии
09:00 Влюбись, если сможешь. 8-я серия
10:00 Универ. Сезон 7. 279-я - 282-я серии
12:00 СашаТаня. 87-я - 92-я серии
15:00 Влюбись, если сможешь. 9-я серия
16:00 Влюбись, если сможешь. 10-я серия
17:00 Ольга. Сезон 3. 42-я - 47-я серии
20:00 Нина. 10-я серия
20:30 Нина. 11-я серия
21:00 Неличная жизнь. 3-я серия
21:30 Неличная жизнь. 4-я серия
22:00 Влюбись, если сможешь. 11-я серия
23:00 Война невест
00:45 Импровизация. Сезон 5. 135-я - 137-я серии
03:15 Comedy Баттл. 19-я серия
04:05 Comedy Баттл. 20-я серия
04:50 Открытый микрофон. 6-я серия
СТС
05:00 Мультфильмы
05:10 Богатырская каша
05:20 Верните Рекса
05:35 Алло! Вас слышу!
05:50 Ералаш. Сезон 1. 10-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 178-я серия
06:05 Три кота. Сны на заказ
06:10 Три кота
06:15 Три кота
06:20 Три кота. Будь здоров
06:25 Как приручить дракона. Легенды. Книга драконов
06:40 Чудо-Юдо
08:00 Тётя Марта. Сезон 1. 9-я серия
08:30 Тётя Марта
09:05 Воронины. Сезон 10. 16-я - 18-я серии
10:40 Форт Боярд. Сезон 2. 6-я серия
12:30 Назад в будущее I
15:00 Семейка. Сезон 1. 1-я - 7-я серии
18:30 Тётя Марта. Сезон 1. 9-я серия
19:00 Тётя Марта
19:30 Тётя Марта
20:00 Последний охотник на ведьм
22:00 Назад в будущее II
00:00 Черный рыцарь
01:40 6 кадров. Сезон 7. 2-я - 6-я серия
03:30 6 кадров. Сезон 7. 8-я серия
03:55 6 кадров. Сезон 7. 9-я серия
04:15 6 кадров. Сезон 7. 18-я серия
04:35 6 кадров. Сезон 7. 22-я серия
Матч ТВ
04:35 Катар-2022
05:05 Громко
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Еврофутбол. Обзор
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Специальный репортаж
13:20 Катар. Обратный отсчёт
14:20 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. «Крепость грозная«
14:50 Новости
14:55 Все на Матч!
15:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Енисей» (Красноярский край) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямой эфир
17:25 Новости
17:30 Все на Матч!
17:55 Футбол. Кубок России. «Локомотив» (Москва) - «Химки» (Московская область). Прямой эфир
20:00 Футбол. Кубок России. «Динамо» (Москва) - «Ростов» (Ростов-на-Дону). Прямой эфир
22:30 Все на Матч!
23:25 Бокс. Bare Knuckle FC. М. Ричман - А. Дулиттл
01:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «ПАРМА-ПАРИ» (Пермский край) - «Локомотив-Кубань» (Краснодар)
03:00 Новости
03:05 Еврофутбол. Обзор
04:05 Катар. Обратный отсчёт
РЕН ТВ
05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
10:00 СОВБЕЗ
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Люди Икс: Апокалипсис
22:35 Водить по-русски
23:00 Новости
23:25 Знаете ли вы, что?
00:30 Кавалерия
02:30 Самые шокирующие гипотезы
03:15 Тайны Чапман
Звезда
03:25 Под прикрытием. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Государственная граница. 2-я серия - «Год сорок первый»
10:45 Специальный репортаж
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Под прикрытием. 5-я - 8-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Под прикрытием. 5-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Неизвестные сражения Великой Отечественной. «Прорыв «Голубой линии»
19:40 Улика из прошлого
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Государственная граница. 2-я серия - «Год сорок первый»
00:45 Без срока давности
02:20 Нюрнберг
03:00 Хроника Победы
03:25 Под прикрытием. 5-я и 6-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Крым античный
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Леонид Кмит
07:30 Новости культуры
07:35 Императрицы Древнего Рима: женщины на вершине власти. 1-я серия
08:40 Новости культуры
08:45 Цвет времени. Надя Рушева
08:55 Тайник у красных камней. 2-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Встречи с Ильей Глазуновым». 2-я серия. 1982
12:00 Три тайны адвоката Плевако
12:30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Томас Манн. «Иосиф и его братья»
13:10 Спрут-4. 3-я серия
14:50 Цвет времени. Марк Шагал
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Передвижники. Андрей Рябушкин
15:50 Сати. Нескучная классика... С Татьяной Черниговской
16:30 Тайник у красных камней. 2-я серия
17:35 Дмитрию Хворостовскому посвящается... Дмитрий Хворостовский и Михаил Аркадьев
18:25 Императрицы Древнего Рима: женщины на вершине власти. 2-я серия
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Искусственный отбор
21:15 Белая студия
22:00 Спрут-4. 4-я серия
23:50 Новости культуры
00:10 ХX век. «Встречи с Ильей Глазуновым». 2-я серия. 1982
00:55 Императрицы Древнего Рима: женщины на вершине власти. 1-я серия
02:00 Профилактика на канале с 02.00 до 09.59
Пятница
05:00 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Няни и Сантехники»
05:20 Пятница News. 186-я серия
05:50 Кондитер. Сезон 4. 1-я серия - «Москва»
07:00 Кондитер. Сезон 4. 2-я серия - «Московская область»
08:30 Комиссар Рекс. Сезон 4. 8-я серия
09:30 Комиссар Рекс. Сезон 4. 9-я серия
10:30 На ножах. Сезон 1. 5-я серия - «Казань. Куйлюк»
11:30 На ножах. Сезон 2. 6-я серия - «Владимир. Стрелецкая застава»
12:30 Битва шефов. Сезон 2. 11-я серия
14:40 Битва шефов. Сезон 2. 9-я серия
16:50 Битва шефов. Сезон 2. 15-я серия
19:00 Мистер Х. Сезон 1. 8-я серия
21:20 Битва шефов. Сезон 2. 8-я серия
23:30 Робин Гуд: принц воров
01:50 Пятница News. 188-я серия
02:20 Сверхъестественное. Сезон 14. 3-я серия
03:10 Сверхъестественное. Сезон 14. 4-я серия
03:50 Пятница News. 187-я серия
04:20 Черный список. Сезон 1. 3-я серия - «Личные повара и мастера по ремонту стиральных машин»
МИР
05:00 Наше кино. История большой любви
05:35 Меч. 10-я - 14-я серии
10:00 Новости
10:10 Меч. 14-я - 17-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:15 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:30 Игра в кино
20:05 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:40 Осторожно, вирус!
22:35 Назад в будущее
23:30 Гаишники
02:10 Веселые ребята
03:40 Развод
Время начала передач - московское.