Программа передач, ТВ программа на 18 октября 2022

Программа передач телеканалов России на вторник 18 октября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 18.10.2022



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 Большая премьера. «Триггер». Новые серии. 2-я серия

22:45 Большая игра

23:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Художник. 2-я серия

22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

01:00 Морозова. Сезон 2. 19-я серия - «Очень простая история»

02:00 Морозова. Сезон 2. 20-я серия - «Пихтовый лак»

02:55 Срочно в номер! На службе закона. «Ярость», 1-я и 2-я серии



ТВЦ



04:40 Короли эпизода. Иван Рыжов

05:20 Мой герой. Светлана Чупшева

06:00 Настроение

08:15 Доктор И... Добавь жиру!

08:50 Забытый ангел. 3-я серия

09:35 Забытый ангел. 4-я серия

10:40 Конечная остановка. Как умирали советские актёры

11:30 События

11:50 Алмазы Цирцеи. 3-я серия

12:40 Алмазы Цирцеи. 4-я серия

13:40 Мой герой. Лянка Грыу

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Чистосердечное призвание-2. 3-я серия

15:55 Чистосердечное призвание-2. 4-я серия

16:55 Михаил Круг. Шансонье в законе

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Провинциальный детектив. «Смертельный расчет», 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Закон и порядок

23:05 Клуб первых жен

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Их разлучит только смерть

01:25 90-е. Хиты дискотек и пьянок. Фильм 2-й

02:05 Четыре жены председателя Мао

02:45 Истории спасения. Девять дней страха

03:15 Чистосердечное призвание-2. 3-я серия

03:55 Чистосердечное призвание-2. 4-я серия

04:40 Короли эпизода. Мария Скворцова



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-14. День судьи

05:40 Улицы разбитых фонарей-14. Синдром агрессии

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. Своя земля. «Шантаж», 1-я и 2-я серии. «Верная жена», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. Своя земля. «Шантаж», 1-я и 2-я серии. «Верная жена», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Стал отцом шестилетнего сына!

19:00 Сегодня

20:00 Лихач-2. «Папина дочка», 1-я и 2-я серии

22:00 Балабол-5. «Свидетель», 1-я и 2-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Балабол-5. «Свидетель», 1-я и 2-я серии

00:20 Основано на реальных событиях

01:45 Мент в законе-9. «Битовский переполох», 1-я - 4-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Лифт на тот свет



5 канал



05:00 Известия

05:25 Пропавший без вести. 1-я - 4-я серии

08:35 Репортаж судьбы

09:00 Известия

09:25 Репортаж судьбы

10:55 Черный пес

13:00 Известия

13:25 Пропавший без вести. Второе дыхание. 7-я - 10-я серии

17:30 Известия

18:00 Пропавший без вести. Второе дыхание. 11-я - 12-я серии

19:55 След. Опытный образец FYW20

20:45 След. Тайна золотого волка

21:40 След. Проклятие по женской линии

22:25 След. Закопай меня живым

23:10 Свои-5. Продавец талантов

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Автобусный тур

01:10 След. Диета звезд

01:50 След. За тремя зайцами

02:25 След. От добра добра не ищут

03:00 Детективы. Головная боль

03:25 Детективы. Ячейка общества

03:50 Детективы. Сватовство

04:20 Детективы. Черный пистолет



Домашний



04:25 За любовью. В монастырь. 1-я серия

05:15 6 кадров

05:25 По делам несовершеннолетних

09:05 Давай разведёмся!

10:00 Тест на отцовство

12:10 Понять. Простить. «Уже взрослый». «Любовь с диагнозом»

13:15 Порча. Монетка

13:45 Знахарка. Честная игра

14:20 Верну любимого. Зависть

14:50 Лабиринт иллюзий. 1-я - 4-я серии

19:00 Будь что будет. 1-я - 4-я серии

22:45 Порча. «Жених». «Пелена»

23:50 Знахарка. Честная игра

00:25 Верну любимого. Зависть

00:55 Понять. Простить. «Уже взрослый». «Любовь с диагнозом»

01:45 Тест на отцовство

03:25 Давай разведёмся!

04:15 За любовью. В монастырь. 2-я серия



ТНТ



04:45 Открытый микрофон. 4-я серия

05:35 Открытый микрофон. 5-я серия

06:25 Однажды в России. Спецдайджест. 33-я серия

07:00 Интерны. 40-я - 41-я серии

09:00 Влюбись, если сможешь. 8-я серия

10:00 Универ. Сезон 7. 279-я - 282-я серии

12:00 СашаТаня. 87-я - 92-я серии

15:00 Влюбись, если сможешь. 9-я серия

16:00 Влюбись, если сможешь. 10-я серия

17:00 Ольга. Сезон 3. 42-я - 47-я серии

20:00 Нина. 10-я серия

20:30 Нина. 11-я серия

21:00 Неличная жизнь. 3-я серия

21:30 Неличная жизнь. 4-я серия

22:00 Влюбись, если сможешь. 11-я серия

23:00 Война невест

00:45 Импровизация. Сезон 5. 135-я - 137-я серии

03:15 Comedy Баттл. 19-я серия

04:05 Comedy Баттл. 20-я серия

04:50 Открытый микрофон. 6-я серия



СТС



05:00 Мультфильмы

05:10 Богатырская каша

05:20 Верните Рекса

05:35 Алло! Вас слышу!

05:50 Ералаш. Сезон 1. 10-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 178-я серия

06:05 Три кота. Сны на заказ

06:10 Три кота

06:15 Три кота

06:20 Три кота. Будь здоров

06:25 Как приручить дракона. Легенды. Книга драконов

06:40 Чудо-Юдо

08:00 Тётя Марта. Сезон 1. 9-я серия

08:30 Тётя Марта

09:05 Воронины. Сезон 10. 16-я - 18-я серии

10:40 Форт Боярд. Сезон 2. 6-я серия

12:30 Назад в будущее I

15:00 Семейка. Сезон 1. 1-я - 7-я серии

18:30 Тётя Марта. Сезон 1. 9-я серия

19:00 Тётя Марта

19:30 Тётя Марта

20:00 Последний охотник на ведьм

22:00 Назад в будущее II

00:00 Черный рыцарь

01:40 6 кадров. Сезон 7. 2-я - 6-я серия

03:30 6 кадров. Сезон 7. 8-я серия

03:55 6 кадров. Сезон 7. 9-я серия

04:15 6 кадров. Сезон 7. 18-я серия

04:35 6 кадров. Сезон 7. 22-я серия



Матч ТВ



04:35 Катар-2022

05:05 Громко

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Еврофутбол. Обзор

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Специальный репортаж

13:20 Катар. Обратный отсчёт

14:20 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. «Крепость грозная«

14:50 Новости

14:55 Все на Матч!

15:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Енисей» (Красноярский край) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямой эфир

17:25 Новости

17:30 Все на Матч!

17:55 Футбол. Кубок России. «Локомотив» (Москва) - «Химки» (Московская область). Прямой эфир

20:00 Футбол. Кубок России. «Динамо» (Москва) - «Ростов» (Ростов-на-Дону). Прямой эфир

22:30 Все на Матч!

23:25 Бокс. Bare Knuckle FC. М. Ричман - А. Дулиттл

01:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «ПАРМА-ПАРИ» (Пермский край) - «Локомотив-Кубань» (Краснодар)

03:00 Новости

03:05 Еврофутбол. Обзор

04:05 Катар. Обратный отсчёт



РЕН ТВ



05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

10:00 СОВБЕЗ

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Люди Икс: Апокалипсис

22:35 Водить по-русски

23:00 Новости

23:25 Знаете ли вы, что?

00:30 Кавалерия

02:30 Самые шокирующие гипотезы

03:15 Тайны Чапман



Звезда



03:25 Под прикрытием. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Государственная граница. 2-я серия - «Год сорок первый»

10:45 Специальный репортаж

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Под прикрытием. 5-я - 8-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Под прикрытием. 5-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Неизвестные сражения Великой Отечественной. «Прорыв «Голубой линии»

19:40 Улика из прошлого

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Государственная граница. 2-я серия - «Год сорок первый»

00:45 Без срока давности

02:20 Нюрнберг

03:00 Хроника Победы

03:25 Под прикрытием. 5-я и 6-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Крым античный

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Леонид Кмит

07:30 Новости культуры

07:35 Императрицы Древнего Рима: женщины на вершине власти. 1-я серия

08:40 Новости культуры

08:45 Цвет времени. Надя Рушева

08:55 Тайник у красных камней. 2-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Встречи с Ильей Глазуновым». 2-я серия. 1982

12:00 Три тайны адвоката Плевако

12:30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Томас Манн. «Иосиф и его братья»

13:10 Спрут-4. 3-я серия

14:50 Цвет времени. Марк Шагал

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Книги

15:20 Передвижники. Андрей Рябушкин

15:50 Сати. Нескучная классика... С Татьяной Черниговской

16:30 Тайник у красных камней. 2-я серия

17:35 Дмитрию Хворостовскому посвящается... Дмитрий Хворостовский и Михаил Аркадьев

18:25 Императрицы Древнего Рима: женщины на вершине власти. 2-я серия

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Искусственный отбор

21:15 Белая студия

22:00 Спрут-4. 4-я серия

23:50 Новости культуры

00:10 ХX век. «Встречи с Ильей Глазуновым». 2-я серия. 1982

00:55 Императрицы Древнего Рима: женщины на вершине власти. 1-я серия

02:00 Профилактика на канале с 02.00 до 09.59



Пятница



05:00 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Няни и Сантехники»

05:20 Пятница News. 186-я серия

05:50 Кондитер. Сезон 4. 1-я серия - «Москва»

07:00 Кондитер. Сезон 4. 2-я серия - «Московская область»

08:30 Комиссар Рекс. Сезон 4. 8-я серия

09:30 Комиссар Рекс. Сезон 4. 9-я серия

10:30 На ножах. Сезон 1. 5-я серия - «Казань. Куйлюк»

11:30 На ножах. Сезон 2. 6-я серия - «Владимир. Стрелецкая застава»

12:30 Битва шефов. Сезон 2. 11-я серия

14:40 Битва шефов. Сезон 2. 9-я серия

16:50 Битва шефов. Сезон 2. 15-я серия

19:00 Мистер Х. Сезон 1. 8-я серия

21:20 Битва шефов. Сезон 2. 8-я серия

23:30 Робин Гуд: принц воров

01:50 Пятница News. 188-я серия

02:20 Сверхъестественное. Сезон 14. 3-я серия

03:10 Сверхъестественное. Сезон 14. 4-я серия

03:50 Пятница News. 187-я серия

04:20 Черный список. Сезон 1. 3-я серия - «Личные повара и мастера по ремонту стиральных машин»



МИР



05:00 Наше кино. История большой любви

05:35 Меч. 10-я - 14-я серии

10:00 Новости

10:10 Меч. 14-я - 17-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:15 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:30 Игра в кино

20:05 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:40 Осторожно, вирус!

22:35 Назад в будущее

23:30 Гаишники

02:10 Веселые ребята

03:40 Развод



Время начала передач - московское.



















Программа передач Культура на 18 октября 2022 Программа передач СТС на 18 октября 2022 Программа передач ТНТ на 18 октября 2022 Программа передач ТНТ на 17 октября 2022 Программа передач, ТВ программа на 17 октября 2022









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