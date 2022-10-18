Программа передач ТВЦ на 18 октября 2022

Телепрограмма ТВЦ на 18 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач ТВЦ на 18.10.2022



04:40 Короли эпизода. Иван Рыжов

05:20 Мой герой. Светлана Чупшева

06:00 Настроение

08:15 Доктор И... Добавь жиру!

08:50 Забытый ангел. 3-я серия

09:35 Забытый ангел. 4-я серия

10:40 Конечная остановка. Как умирали советские актёры

11:30 События

11:50 Алмазы Цирцеи. 3-я серия

12:40 Алмазы Цирцеи. 4-я серия

13:40 Мой герой. Лянка Грыу

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Чистосердечное призвание-2. 3-я серия

15:55 Чистосердечное призвание-2. 4-я серия

16:55 Михаил Круг. Шансонье в законе

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Провинциальный детектив. «Смертельный расчет», 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Закон и порядок

23:05 Клуб первых жен

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Их разлучит только смерть

01:25 90-е. Хиты дискотек и пьянок. Фильм 2-й

02:05 Четыре жены председателя Мао

02:45 Истории спасения. Девять дней страха

03:15 Чистосердечное призвание-2. 3-я серия

03:55 Чистосердечное призвание-2. 4-я серия

04:40 Короли эпизода. Мария Скворцова



В программе передач возможны изменения.