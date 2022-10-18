Программа передач ТВЦ на 18 октября 2022

Телепрограмма ТВЦ на 18 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач ТВЦ на 18.10.2022
04:40 Короли эпизода. Иван Рыжов
05:20 Мой герой. Светлана Чупшева
06:00 Настроение
08:15 Доктор И... Добавь жиру!
08:50 Забытый ангел. 3-я серия
09:35 Забытый ангел. 4-я серия
10:40 Конечная остановка. Как умирали советские актёры
11:30 События
11:50 Алмазы Цирцеи. 3-я серия
12:40 Алмазы Цирцеи. 4-я серия
13:40 Мой герой. Лянка Грыу
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Чистосердечное призвание-2. 3-я серия
15:55 Чистосердечное призвание-2. 4-я серия
16:55 Михаил Круг. Шансонье в законе
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Провинциальный детектив. «Смертельный расчет», 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Закон и порядок
23:05 Клуб первых жен
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Их разлучит только смерть
01:25 90-е. Хиты дискотек и пьянок. Фильм 2-й
02:05 Четыре жены председателя Мао
02:45 Истории спасения. Девять дней страха
03:15 Чистосердечное призвание-2. 3-я серия
03:55 Чистосердечное призвание-2. 4-я серия
04:40 Короли эпизода. Мария Скворцова
В программе передач возможны изменения.