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Программа передач 5 канал на 18 октября 2022


Телепрограмма 5 канала на 18 октября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.

Программа передач 5 канал на 18.10.2022

05:00 Известия
05:25 Пропавший без вести. 1-я - 4-я серии
08:35 Репортаж судьбы
09:00 Известия
09:25 Репортаж судьбы
10:55 Черный пес
13:00 Известия
13:25 Пропавший без вести. Второе дыхание. 7-я - 10-я серии
17:30 Известия
18:00 Пропавший без вести. Второе дыхание. 11-я - 12-я серии
19:55 След. Опытный образец FYW20
20:45 След. Тайна золотого волка
21:40 След. Проклятие по женской линии
22:25 След. Закопай меня живым
23:10 Свои-5. Продавец талантов
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Автобусный тур
01:10 След. Диета звезд
01:50 След. За тремя зайцами
02:25 След. От добра добра не ищут
03:00 Детективы. Головная боль
03:25 Детективы. Ячейка общества
03:50 Детективы. Сватовство
04:20 Детективы. Черный пистолет

В программе передач возможны изменения.









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