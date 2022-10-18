Программа передач 5 канал на 18 октября 2022

Телепрограмма 5 канала на 18 октября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.



Программа передач 5 канал на 18.10.2022



05:00 Известия

05:25 Пропавший без вести. 1-я - 4-я серии

08:35 Репортаж судьбы

09:00 Известия

09:25 Репортаж судьбы

10:55 Черный пес

13:00 Известия

13:25 Пропавший без вести. Второе дыхание. 7-я - 10-я серии

17:30 Известия

18:00 Пропавший без вести. Второе дыхание. 11-я - 12-я серии

19:55 След. Опытный образец FYW20

20:45 След. Тайна золотого волка

21:40 След. Проклятие по женской линии

22:25 След. Закопай меня живым

23:10 Свои-5. Продавец талантов

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Автобусный тур

01:10 След. Диета звезд

01:50 След. За тремя зайцами

02:25 След. От добра добра не ищут

03:00 Детективы. Головная боль

03:25 Детективы. Ячейка общества

03:50 Детективы. Сватовство

04:20 Детективы. Черный пистолет



В программе передач возможны изменения.