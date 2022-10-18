Программа передач Домашний на 18 октября 2022

Телепрограмма Домашний на 18 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Домашний на 18.10.2022
04:25 За любовью. В монастырь. 1-я серия
05:15 6 кадров
05:25 По делам несовершеннолетних
09:05 Давай разведёмся!
10:00 Тест на отцовство
12:10 Понять. Простить. «Уже взрослый». «Любовь с диагнозом»
13:15 Порча. Монетка
13:45 Знахарка. Честная игра
14:20 Верну любимого. Зависть
14:50 Лабиринт иллюзий. 1-я - 4-я серии
19:00 Будь что будет. 1-я - 4-я серии
22:45 Порча. «Жених». «Пелена»
23:50 Знахарка. Честная игра
00:25 Верну любимого. Зависть
00:55 Понять. Простить. «Уже взрослый». «Любовь с диагнозом»
01:45 Тест на отцовство
03:25 Давай разведёмся!
04:15 За любовью. В монастырь. 2-я серия
В программе передач возможны изменения.