Программа передач ТНТ на 18 октября 2022

Телепрограмма ТНТ на 18 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач ТНТ на 18.10.2022
04:45 Открытый микрофон. 4-я серия
05:35 Открытый микрофон. 5-я серия
06:25 Однажды в России. Спецдайджест. 33-я серия
07:00 Интерны. 40-я - 41-я серии
09:00 Влюбись, если сможешь. 8-я серия
10:00 Универ. Сезон 7. 279-я - 282-я серии
12:00 СашаТаня. 87-я - 92-я серии
15:00 Влюбись, если сможешь. 9-я серия
16:00 Влюбись, если сможешь. 10-я серия
17:00 Ольга. Сезон 3. 42-я - 47-я серии
20:00 Нина. 10-я серия
20:30 Нина. 11-я серия
21:00 Неличная жизнь. 3-я серия
21:30 Неличная жизнь. 4-я серия
22:00 Влюбись, если сможешь. 11-я серия
23:00 Война невест
00:45 Импровизация. Сезон 5. 135-я - 137-я серии
03:15 Comedy Баттл. 19-я серия
04:05 Comedy Баттл. 20-я серия
04:50 Открытый микрофон. 6-я серия
В программе передач возможны изменения.