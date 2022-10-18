Программа передач ТНТ на 18 октября 2022

Телепрограмма ТНТ на 18 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач ТНТ на 18.10.2022



04:45 Открытый микрофон. 4-я серия

05:35 Открытый микрофон. 5-я серия

06:25 Однажды в России. Спецдайджест. 33-я серия

07:00 Интерны. 40-я - 41-я серии

09:00 Влюбись, если сможешь. 8-я серия

10:00 Универ. Сезон 7. 279-я - 282-я серии

12:00 СашаТаня. 87-я - 92-я серии

15:00 Влюбись, если сможешь. 9-я серия

16:00 Влюбись, если сможешь. 10-я серия

17:00 Ольга. Сезон 3. 42-я - 47-я серии

20:00 Нина. 10-я серия

20:30 Нина. 11-я серия

21:00 Неличная жизнь. 3-я серия

21:30 Неличная жизнь. 4-я серия

22:00 Влюбись, если сможешь. 11-я серия

23:00 Война невест

00:45 Импровизация. Сезон 5. 135-я - 137-я серии

03:15 Comedy Баттл. 19-я серия

04:05 Comedy Баттл. 20-я серия

04:50 Открытый микрофон. 6-я серия



В программе передач возможны изменения.