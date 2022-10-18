Программа передач Матч ТВ на 18 октября 2022

Телепрограмма Матч ТВ на 18 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Матч ТВ на 18.10.2022



04:35 Катар-2022

05:05 Громко

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Еврофутбол. Обзор

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Специальный репортаж

13:20 Катар. Обратный отсчёт

14:20 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. «Крепость грозная«

14:50 Новости

14:55 Все на Матч!

15:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Енисей» (Красноярский край) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямой эфир

17:25 Новости

17:30 Все на Матч!

17:55 Футбол. Кубок России. «Локомотив» (Москва) - «Химки» (Московская область). Прямой эфир

20:00 Футбол. Кубок России. «Динамо» (Москва) - «Ростов» (Ростов-на-Дону). Прямой эфир

22:30 Все на Матч!

23:25 Бокс. Bare Knuckle FC. М. Ричман - А. Дулиттл

01:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «ПАРМА-ПАРИ» (Пермский край) - «Локомотив-Кубань» (Краснодар)

03:00 Новости

03:05 Еврофутбол. Обзор

04:05 Катар. Обратный отсчёт



В программе передач возможны изменения.