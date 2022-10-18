Программа передач Матч ТВ на 18 октября 2022

Телепрограмма Матч ТВ на 18 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Матч ТВ на 18.10.2022
04:35 Катар-2022
05:05 Громко
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Еврофутбол. Обзор
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Специальный репортаж
13:20 Катар. Обратный отсчёт
14:20 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. «Крепость грозная«
14:50 Новости
14:55 Все на Матч!
15:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Енисей» (Красноярский край) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямой эфир
17:25 Новости
17:30 Все на Матч!
17:55 Футбол. Кубок России. «Локомотив» (Москва) - «Химки» (Московская область). Прямой эфир
20:00 Футбол. Кубок России. «Динамо» (Москва) - «Ростов» (Ростов-на-Дону). Прямой эфир
22:30 Все на Матч!
23:25 Бокс. Bare Knuckle FC. М. Ричман - А. Дулиттл
01:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «ПАРМА-ПАРИ» (Пермский край) - «Локомотив-Кубань» (Краснодар)
03:00 Новости
03:05 Еврофутбол. Обзор
04:05 Катар. Обратный отсчёт
В программе передач возможны изменения.