Программа передач Культура на 18 октября 2022

Телепрограмма Культура на 18 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Культура на 18.10.2022



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Крым античный

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Леонид Кмит

07:30 Новости культуры

07:35 Императрицы Древнего Рима: женщины на вершине власти. 1-я серия

08:40 Новости культуры

08:45 Цвет времени. Надя Рушева

08:55 Тайник у красных камней. 2-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Встречи с Ильей Глазуновым». 2-я серия. 1982

12:00 Три тайны адвоката Плевако

12:30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Томас Манн. «Иосиф и его братья»

13:10 Спрут-4. 3-я серия

14:50 Цвет времени. Марк Шагал

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Книги

15:20 Передвижники. Андрей Рябушкин

15:50 Сати. Нескучная классика... С Татьяной Черниговской

16:30 Тайник у красных камней. 2-я серия

17:35 Дмитрию Хворостовскому посвящается... Дмитрий Хворостовский и Михаил Аркадьев

18:25 Императрицы Древнего Рима: женщины на вершине власти. 2-я серия

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Искусственный отбор

21:15 Белая студия

22:00 Спрут-4. 4-я серия

23:50 Новости культуры

00:10 ХX век. «Встречи с Ильей Глазуновым». 2-я серия. 1982

00:55 Императрицы Древнего Рима: женщины на вершине власти. 1-я серия

02:00 Профилактика на канале с 02.00 до 09.59



В программе передач возможны изменения.



















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