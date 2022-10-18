Программа передач Культура на 18 октября 2022

Телепрограмма Культура на 18 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Культура на 18.10.2022
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Крым античный
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Леонид Кмит
07:30 Новости культуры
07:35 Императрицы Древнего Рима: женщины на вершине власти. 1-я серия
08:40 Новости культуры
08:45 Цвет времени. Надя Рушева
08:55 Тайник у красных камней. 2-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Встречи с Ильей Глазуновым». 2-я серия. 1982
12:00 Три тайны адвоката Плевако
12:30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Томас Манн. «Иосиф и его братья»
13:10 Спрут-4. 3-я серия
14:50 Цвет времени. Марк Шагал
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Передвижники. Андрей Рябушкин
15:50 Сати. Нескучная классика... С Татьяной Черниговской
16:30 Тайник у красных камней. 2-я серия
17:35 Дмитрию Хворостовскому посвящается... Дмитрий Хворостовский и Михаил Аркадьев
18:25 Императрицы Древнего Рима: женщины на вершине власти. 2-я серия
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Искусственный отбор
21:15 Белая студия
22:00 Спрут-4. 4-я серия
23:50 Новости культуры
00:10 ХX век. «Встречи с Ильей Глазуновым». 2-я серия. 1982
00:55 Императрицы Древнего Рима: женщины на вершине власти. 1-я серия
02:00 Профилактика на канале с 02.00 до 09.59
В программе передач возможны изменения.