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Программа передач Пятница на 18 октября 2022


Телепрограмма Пятница на 18 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач Пятница на 18.10.2022

05:00 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Няни и Сантехники»
05:20 Пятница News. 186-я серия
05:50 Кондитер. Сезон 4. 1-я серия - «Москва»
07:00 Кондитер. Сезон 4. 2-я серия - «Московская область»
08:30 Комиссар Рекс. Сезон 4. 8-я серия
09:30 Комиссар Рекс. Сезон 4. 9-я серия
10:30 На ножах. Сезон 1. 5-я серия - «Казань. Куйлюк»
11:30 На ножах. Сезон 2. 6-я серия - «Владимир. Стрелецкая застава»
12:30 Битва шефов. Сезон 2. 11-я серия
14:40 Битва шефов. Сезон 2. 9-я серия
16:50 Битва шефов. Сезон 2. 15-я серия
19:00 Мистер Х. Сезон 1. 8-я серия
21:20 Битва шефов. Сезон 2. 8-я серия
23:30 Робин Гуд: принц воров
01:50 Пятница News. 188-я серия
02:20 Сверхъестественное. Сезон 14. 3-я серия
03:10 Сверхъестественное. Сезон 14. 4-я серия
03:50 Пятница News. 187-я серия
04:20 Черный список. Сезон 1. 3-я серия - «Личные повара и мастера по ремонту стиральных машин»

В программе передач возможны изменения.









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