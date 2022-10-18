Программа передач Пятница на 18 октября 2022

Телепрограмма Пятница на 18 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Пятница на 18.10.2022



05:00 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Няни и Сантехники»

05:20 Пятница News. 186-я серия

05:50 Кондитер. Сезон 4. 1-я серия - «Москва»

07:00 Кондитер. Сезон 4. 2-я серия - «Московская область»

08:30 Комиссар Рекс. Сезон 4. 8-я серия

09:30 Комиссар Рекс. Сезон 4. 9-я серия

10:30 На ножах. Сезон 1. 5-я серия - «Казань. Куйлюк»

11:30 На ножах. Сезон 2. 6-я серия - «Владимир. Стрелецкая застава»

12:30 Битва шефов. Сезон 2. 11-я серия

14:40 Битва шефов. Сезон 2. 9-я серия

16:50 Битва шефов. Сезон 2. 15-я серия

19:00 Мистер Х. Сезон 1. 8-я серия

21:20 Битва шефов. Сезон 2. 8-я серия

23:30 Робин Гуд: принц воров

01:50 Пятница News. 188-я серия

02:20 Сверхъестественное. Сезон 14. 3-я серия

03:10 Сверхъестественное. Сезон 14. 4-я серия

03:50 Пятница News. 187-я серия

04:20 Черный список. Сезон 1. 3-я серия - «Личные повара и мастера по ремонту стиральных машин»



В программе передач возможны изменения.