Программа передач, ТВ программа на 19 октября 2022





Программа передач телеканалов России на среду 19 октября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 19.10.2022



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 Большая премьера. «Триггер». Новые серии. 3-я серия

22:45 Большая игра

23:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Художник. 3-я серия

22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

01:00 Морозова. Сезон 2. 21-я серия - «Голод»

02:00 Морозова. Сезон 2. 22-я серия - «Антидот»

02:55 Срочно в номер! На службе закона. «Последняя любовь капитана», 1-я и 2-я серии



ТВЦ



04:40 Короли эпизода. Мария Скворцова

05:20 Мой герой. Лянка Грыу

06:00 Настроение

08:15 Доктор И... Микро и макроэлементы

08:55 Репейник. 1-я серия

09:45 Репейник. 2-я серия

10:40 Горькие слёзы советских комедий

11:30 События

11:50 Сфинксы северных ворот. 1-я серия

12:45 Сфинксы северных ворот. 2-я серия

13:40 Мой герой. Денис Клявер

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Чистосердечное призвание-3. 1-я серия

16:00 Чистосердечное призвание-3. 2-я серия

16:55 Борис Хмельницкий. Одинокий донжуан

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Провинциальный детектив. «Лоскутное одеяло лжи», 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Хватит слухов! 61-я серия

23:05 Прощание. Владимир Мигуля

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Роковые роли. Напророчить беду

01:25 Знак качества. Котлеты

02:05 Хрущев и КГБ

02:45 Истории спасения. Взрыв в Тольятти

03:15 Чистосердечное призвание-3. 1-я серия

03:55 Чистосердечное призвание-3. 2-я серия

04:45 Короли эпизода. Зиновий Гердт



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Лифт на тот свет

05:40 Улицы разбитых фонарей-14. Бесценный пассажир

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. Своя земля. «Лучшая подруга», 1-я и 2-я серии. «Рукописи не горят», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. Своя земля. «Лучшая подруга», 1-я и 2-я серии. «Рукописи не горят», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Не бабушкины внуки?

19:00 Сегодня

20:00 Лихач-2. «Дело принципа», 1-я и 2-я серии

22:00 Балабол-5. «Невинный», 1-я и 2-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Балабол-5. «Невинный», 1-я и 2-я серии

00:20 Основано на реальных событиях

01:45 Мент в законе-9. «Цена таблетки», 1-я и 2-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Ядовитые цветы



5 канал



05:00 Известия

05:25 Репортаж судьбы

07:05 Черный пес

09:00 Известия

09:25 Тайсон. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:25 Казаки. 1-я - 5-я серии

17:30 Известия

18:00 Казаки. 5-я - 6-я серии

19:25 След. Женщина с огоньком

20:15 След. Бальзамировщик

20:55 След. Расплата за смайлик

21:40 След. Незнание - сила

22:25 След. Заноза

23:10 Свои-5. Так велели звезды

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Тайная жизнь училки

01:15 След. Настоящая ведьма

01:50 След. Гамбит по-турецки

02:30 След. Неизбежное наследство

03:05 Детективы. Холодное блюдо

03:30 Детективы. Страховка

03:55 Детективы. По горячим следам

04:25 Тайсон. 1-я серия



Домашний



04:15 За любовью. В монастырь. 2-я серия

05:05 6 кадров

05:25 По делам несовершеннолетних

09:05 Давай разведёмся!

10:05 Тест на отцовство

12:15 Понять. Простить. «Чужая забота». «Всё для неё»

13:25 Порча. Петля

13:55 Знахарка. Колючки

14:25 Верну любимого. Крадник

15:00 Хочу тебе верить. 1-я - 4-я серии

19:00 Всё равно тебя дождусь. 1-я - 4-я серии

23:20 Порча. «Ошибки прошлого». «Стрелки назад»

00:25 Знахарка. Колючки

00:55 Верну любимого. Крадник

01:20 Понять. Простить. «Чужая забота». «Всё для неё»

02:10 Тест на отцовство

03:50 Давай разведёмся!

04:40 За любовью. В монастырь. 3-я серия



ТНТ



04:30 Comedy Баттл. 20-я серия

05:15 Открытый микрофон. 6-я серия

06:05 Открытый микрофон. 7-я серия

06:45 Однажды в России. Спецдайджест. 36-я серия

07:00 Интерны. 44-я - 47-я серии

09:00 Универ. Сезон 7. 287-я - 294-я серии

13:00 Влюбись, если сможешь. 6-я серия

14:30 СашаТаня. 97-я - 103-я серии

18:00 Ольга. Сезон 3. 47-я - 50-я серии

20:00 Нина. 13-я серия

20:30 Нина. 14-я серия

21:00 Неличная жизнь. 5-я серия

21:30 Неличная жизнь. 6-я серия

22:00 Влюбись, если сможешь. 7-я серия

23:35 Жених на двоих

01:25 Импровизация. Сезон 5. 138-я серия

02:15 Импровизация. Сезон 5. 139-я серия

03:00 Comedy Баттл. 21-я серия - «Финал»

04:35 Comedy Баттл. 1-я серия



СТС



05:00 Мультфильмы

05:10 Дядя Миша

05:20 Волшебный магазин

05:50 Ералаш. Сезон 1. 30-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 39-я серия

06:00 Ералаш

06:05 Три кота

06:25 Как приручить дракона. Легенды

07:00 Приключения Вуди и его друзей

08:00 Тётя Марта. Сезон 1. 10-я серия

08:30 Тётя Марта. Сезон 1. 11-я серия

09:00 Воронины

11:00 Форт Боярд. Сезон 2. 7-я серия

12:45 Назад в будущее II

15:05 Семейка. 6-я серия

18:30 Тётя Марта. Сезон 1. 10-я - 12-я серии

20:00 Хеллбой 2: Золотая армия

22:15 Назад в будущее III

00:35 Талантливый мистер Рипли

02:45 6 кадров



Матч ТВ



04:05 Катар. Обратный отсчёт

05:05 Правила игры

05:30 Голевая неделя. Суперлига

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Спартакиада сильнейших. Вызов принят

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Специальный репортаж

13:20 Катар. Обратный отсчёт

14:20 Вид сверху

14:50 Новости

14:55 Все на Матч!

15:25 Футбол. Кубок России. «Оренбург» - «Ахмат» (Грозный). Прямой эфир

17:25 Новости

17:30 Футбол. Кубок России. «Факел» (Воронеж) - «Спартак» (Москва). Прямой эфир

20:00 Футбол. Кубок России. ЦСКА - «Торпедо» (Москва). Прямой эфир

22:30 Все на Матч!

23:25 Профессиональный бокс. А. Козаев - М. Нематов. К. Мурат - Н. Дамбровский. Прямой эфир

01:50 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) - «Зенит-Казань»

03:00 Новости

03:05 Неизвестный спорт. Победителей судят

04:05 Катар. Обратный отсчёт



РЕН ТВ



05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Мотылек

22:20 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Однажды в Мексике: Отчаянный 2

02:05 Самые шокирующие гипотезы

02:55 Тайны Чапман

04:30 Документальный проект



Звезда



03:25 Под прикрытием. 5-я и 8-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Государственная граница. 1-я серия - «За порогом Победы»

10:45 Специальный репортаж

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Под прикрытием. 9-я - 12-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Под прикрытием. 9-я - 12-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Неизвестные сражения Великой Отечественной. «Линия «Пантера»

19:40 Секретные материалы

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Государственная граница. 1-я серия - «За порогом Победы»

00:45 Право на выстрел

02:10 Нюрнберг

02:50 Сделано в СССР

03:00 Под прикрытием. 9-я и 10-я серии



Культура



02:00 Профилактика на канале с 02.00 до 09.59

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Рина Зеленая». 1969

12:15 Забытое ремесло. Бурлак

12:30 Искусственный отбор

13:10 Спрут-4. 4-я серия

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Кино

15:20 Библейский сюжет. Генри Лонгфелло «Псалом жизни»

15:50 Белая студия

16:30 Тайник у красных камней. 3-я серия

17:35 Дмитрию Хворостовскому посвящается... Дмитрий Хворостовский и Ивари Илья

18:25 Императрицы Древнего Рима: женщины на вершине власти. 3-я серия

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Абсолютный слух

21:15 Власть факта. Накануне Петра

22:00 Спрут-4. 5-я серия

23:30 Первые в мире. Шаропоезд Ярмольчука

23:50 Новости культуры

00:10 ХX век. «Рина Зеленая». 1969

01:10 Императрицы Древнего Рима: женщины на вершине власти. 2-я серия

02:10 Дмитрию Хворостовскому посвящается... Дмитрий Хворостовский и Ивари Илья

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Клининг и такси»

05:20 Пятница News. 187-я серия

05:50 Кондитер. Сезон 4. 3-я серия - «Приволжье»

07:00 Кондитер. Сезон 4. 4-я серия - «Краснодарский край»

08:20 Комиссар Рекс. Сезон 4. 9-я серия

09:20 Комиссар Рекс. Сезон 4. 10-я серия

10:20 На ножах. Сезон 3. 18-я серия - «Москва. Все свои»

11:20 На ножах. Сезон 4. 6-я серия - «Боровск. Изба»

12:20 Адский шеф. Сезон 1. 9-я серия

15:00 Зовите шефа. Сезон 1. 6-я серия - «Истра. 2х45»

15:50 На ножах. Сезон 5. 5-я серия - «Зеленоград. Батчер`с»

16:50 На ножах. Сезон 5. 6-я серия - «Астрахань. Дворик»

17:50 На ножах. Сезон 5. 7-я серия - «Астрахань. Очень вкусно»

19:00 Адский шеф. Сезон 1. 10-я серия

21:30 Молодые ножи. Сезон 1. 7-я серия - «Ольга Бузова. Новогодний выпуск»

22:40 Молодые ножи. Сезон 1. 10-я серия - «Food-блогеры. Анна Седокова»

23:50 В сердце моря

01:40 Пятница News. 189-я серия

02:10 Сверхъестественное. Сезон 14. 5-я серия

02:50 Сверхъестественное. Сезон 14. 6-я серия

03:40 Пятница News. 188-я серия

04:00 Черный список. Сезон 1. 5-я серия - «Клининг офиса и переезды»



МИР



05:00 Развод

05:10 Наше кино. История большой любви

05:35 Меч. 18-я - 22-я серии

10:00 Новости

10:10 Меч. 22-я - 25-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:15 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:30 Игра в кино

20:05 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:40 Осторожно, вирус!

22:35 Назад в будущее

23:30 Гаишники

02:10 У самого синего моря

03:20 Развод



Время начала передач - московское.



















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