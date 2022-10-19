Программа передач, ТВ программа на 19 октября 2022

Программа передач телеканалов России на среду 19 октября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 19.10.2022
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 Большая премьера. «Триггер». Новые серии. 3-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Художник. 3-я серия
22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
01:00 Морозова. Сезон 2. 21-я серия - «Голод»
02:00 Морозова. Сезон 2. 22-я серия - «Антидот»
02:55 Срочно в номер! На службе закона. «Последняя любовь капитана», 1-я и 2-я серии
ТВЦ
04:40 Короли эпизода. Мария Скворцова
05:20 Мой герой. Лянка Грыу
06:00 Настроение
08:15 Доктор И... Микро и макроэлементы
08:55 Репейник. 1-я серия
09:45 Репейник. 2-я серия
10:40 Горькие слёзы советских комедий
11:30 События
11:50 Сфинксы северных ворот. 1-я серия
12:45 Сфинксы северных ворот. 2-я серия
13:40 Мой герой. Денис Клявер
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Чистосердечное призвание-3. 1-я серия
16:00 Чистосердечное призвание-3. 2-я серия
16:55 Борис Хмельницкий. Одинокий донжуан
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Провинциальный детектив. «Лоскутное одеяло лжи», 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Хватит слухов! 61-я серия
23:05 Прощание. Владимир Мигуля
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Роковые роли. Напророчить беду
01:25 Знак качества. Котлеты
02:05 Хрущев и КГБ
02:45 Истории спасения. Взрыв в Тольятти
03:15 Чистосердечное призвание-3. 1-я серия
03:55 Чистосердечное призвание-3. 2-я серия
04:45 Короли эпизода. Зиновий Гердт
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Лифт на тот свет
05:40 Улицы разбитых фонарей-14. Бесценный пассажир
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. Своя земля. «Лучшая подруга», 1-я и 2-я серии. «Рукописи не горят», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. Своя земля. «Лучшая подруга», 1-я и 2-я серии. «Рукописи не горят», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Не бабушкины внуки?
19:00 Сегодня
20:00 Лихач-2. «Дело принципа», 1-я и 2-я серии
22:00 Балабол-5. «Невинный», 1-я и 2-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Балабол-5. «Невинный», 1-я и 2-я серии
00:20 Основано на реальных событиях
01:45 Мент в законе-9. «Цена таблетки», 1-я и 2-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Ядовитые цветы
5 канал
05:00 Известия
05:25 Репортаж судьбы
07:05 Черный пес
09:00 Известия
09:25 Тайсон. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:25 Казаки. 1-я - 5-я серии
17:30 Известия
18:00 Казаки. 5-я - 6-я серии
19:25 След. Женщина с огоньком
20:15 След. Бальзамировщик
20:55 След. Расплата за смайлик
21:40 След. Незнание - сила
22:25 След. Заноза
23:10 Свои-5. Так велели звезды
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Тайная жизнь училки
01:15 След. Настоящая ведьма
01:50 След. Гамбит по-турецки
02:30 След. Неизбежное наследство
03:05 Детективы. Холодное блюдо
03:30 Детективы. Страховка
03:55 Детективы. По горячим следам
04:25 Тайсон. 1-я серия
Домашний
04:15 За любовью. В монастырь. 2-я серия
05:05 6 кадров
05:25 По делам несовершеннолетних
09:05 Давай разведёмся!
10:05 Тест на отцовство
12:15 Понять. Простить. «Чужая забота». «Всё для неё»
13:25 Порча. Петля
13:55 Знахарка. Колючки
14:25 Верну любимого. Крадник
15:00 Хочу тебе верить. 1-я - 4-я серии
19:00 Всё равно тебя дождусь. 1-я - 4-я серии
23:20 Порча. «Ошибки прошлого». «Стрелки назад»
00:25 Знахарка. Колючки
00:55 Верну любимого. Крадник
01:20 Понять. Простить. «Чужая забота». «Всё для неё»
02:10 Тест на отцовство
03:50 Давай разведёмся!
04:40 За любовью. В монастырь. 3-я серия
ТНТ
04:30 Comedy Баттл. 20-я серия
05:15 Открытый микрофон. 6-я серия
06:05 Открытый микрофон. 7-я серия
06:45 Однажды в России. Спецдайджест. 36-я серия
07:00 Интерны. 44-я - 47-я серии
09:00 Универ. Сезон 7. 287-я - 294-я серии
13:00 Влюбись, если сможешь. 6-я серия
14:30 СашаТаня. 97-я - 103-я серии
18:00 Ольга. Сезон 3. 47-я - 50-я серии
20:00 Нина. 13-я серия
20:30 Нина. 14-я серия
21:00 Неличная жизнь. 5-я серия
21:30 Неличная жизнь. 6-я серия
22:00 Влюбись, если сможешь. 7-я серия
23:35 Жених на двоих
01:25 Импровизация. Сезон 5. 138-я серия
02:15 Импровизация. Сезон 5. 139-я серия
03:00 Comedy Баттл. 21-я серия - «Финал»
04:35 Comedy Баттл. 1-я серия
СТС
05:00 Мультфильмы
05:10 Дядя Миша
05:20 Волшебный магазин
05:50 Ералаш. Сезон 1. 30-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 39-я серия
06:00 Ералаш
06:05 Три кота
06:25 Как приручить дракона. Легенды
07:00 Приключения Вуди и его друзей
08:00 Тётя Марта. Сезон 1. 10-я серия
08:30 Тётя Марта. Сезон 1. 11-я серия
09:00 Воронины
11:00 Форт Боярд. Сезон 2. 7-я серия
12:45 Назад в будущее II
15:05 Семейка. 6-я серия
18:30 Тётя Марта. Сезон 1. 10-я - 12-я серии
20:00 Хеллбой 2: Золотая армия
22:15 Назад в будущее III
00:35 Талантливый мистер Рипли
02:45 6 кадров
Матч ТВ
04:05 Катар. Обратный отсчёт
05:05 Правила игры
05:30 Голевая неделя. Суперлига
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Спартакиада сильнейших. Вызов принят
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Специальный репортаж
13:20 Катар. Обратный отсчёт
14:20 Вид сверху
14:50 Новости
14:55 Все на Матч!
15:25 Футбол. Кубок России. «Оренбург» - «Ахмат» (Грозный). Прямой эфир
17:25 Новости
17:30 Футбол. Кубок России. «Факел» (Воронеж) - «Спартак» (Москва). Прямой эфир
20:00 Футбол. Кубок России. ЦСКА - «Торпедо» (Москва). Прямой эфир
22:30 Все на Матч!
23:25 Профессиональный бокс. А. Козаев - М. Нематов. К. Мурат - Н. Дамбровский. Прямой эфир
01:50 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) - «Зенит-Казань»
03:00 Новости
03:05 Неизвестный спорт. Победителей судят
04:05 Катар. Обратный отсчёт
РЕН ТВ
05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Мотылек
22:20 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Однажды в Мексике: Отчаянный 2
02:05 Самые шокирующие гипотезы
02:55 Тайны Чапман
04:30 Документальный проект
Звезда
03:25 Под прикрытием. 5-я и 8-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Государственная граница. 1-я серия - «За порогом Победы»
10:45 Специальный репортаж
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Под прикрытием. 9-я - 12-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Под прикрытием. 9-я - 12-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Неизвестные сражения Великой Отечественной. «Линия «Пантера»
19:40 Секретные материалы
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Государственная граница. 1-я серия - «За порогом Победы»
00:45 Право на выстрел
02:10 Нюрнберг
02:50 Сделано в СССР
03:00 Под прикрытием. 9-я и 10-я серии
Культура
02:00 Профилактика на канале с 02.00 до 09.59
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Рина Зеленая». 1969
12:15 Забытое ремесло. Бурлак
12:30 Искусственный отбор
13:10 Спрут-4. 4-я серия
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 Библейский сюжет. Генри Лонгфелло «Псалом жизни»
15:50 Белая студия
16:30 Тайник у красных камней. 3-я серия
17:35 Дмитрию Хворостовскому посвящается... Дмитрий Хворостовский и Ивари Илья
18:25 Императрицы Древнего Рима: женщины на вершине власти. 3-я серия
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Абсолютный слух
21:15 Власть факта. Накануне Петра
22:00 Спрут-4. 5-я серия
23:30 Первые в мире. Шаропоезд Ярмольчука
23:50 Новости культуры
00:10 ХX век. «Рина Зеленая». 1969
01:10 Императрицы Древнего Рима: женщины на вершине власти. 2-я серия
02:10 Дмитрию Хворостовскому посвящается... Дмитрий Хворостовский и Ивари Илья
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Клининг и такси»
05:20 Пятница News. 187-я серия
05:50 Кондитер. Сезон 4. 3-я серия - «Приволжье»
07:00 Кондитер. Сезон 4. 4-я серия - «Краснодарский край»
08:20 Комиссар Рекс. Сезон 4. 9-я серия
09:20 Комиссар Рекс. Сезон 4. 10-я серия
10:20 На ножах. Сезон 3. 18-я серия - «Москва. Все свои»
11:20 На ножах. Сезон 4. 6-я серия - «Боровск. Изба»
12:20 Адский шеф. Сезон 1. 9-я серия
15:00 Зовите шефа. Сезон 1. 6-я серия - «Истра. 2х45»
15:50 На ножах. Сезон 5. 5-я серия - «Зеленоград. Батчер`с»
16:50 На ножах. Сезон 5. 6-я серия - «Астрахань. Дворик»
17:50 На ножах. Сезон 5. 7-я серия - «Астрахань. Очень вкусно»
19:00 Адский шеф. Сезон 1. 10-я серия
21:30 Молодые ножи. Сезон 1. 7-я серия - «Ольга Бузова. Новогодний выпуск»
22:40 Молодые ножи. Сезон 1. 10-я серия - «Food-блогеры. Анна Седокова»
23:50 В сердце моря
01:40 Пятница News. 189-я серия
02:10 Сверхъестественное. Сезон 14. 5-я серия
02:50 Сверхъестественное. Сезон 14. 6-я серия
03:40 Пятница News. 188-я серия
04:00 Черный список. Сезон 1. 5-я серия - «Клининг офиса и переезды»
МИР
05:00 Развод
05:10 Наше кино. История большой любви
05:35 Меч. 18-я - 22-я серии
10:00 Новости
10:10 Меч. 22-я - 25-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:15 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:30 Игра в кино
20:05 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:40 Осторожно, вирус!
22:35 Назад в будущее
23:30 Гаишники
02:10 У самого синего моря
03:20 Развод
Время начала передач - московское.