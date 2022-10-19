Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие



Программа передач ТВЦ на 19 октября 2022




Телепрограмма ТВЦ на 19 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач ТВЦ на 19.10.2022

04:40 Короли эпизода. Мария Скворцова
05:20 Мой герой. Лянка Грыу
06:00 Настроение
08:15 Доктор И... Микро и макроэлементы
08:55 Репейник. 1-я серия
09:45 Репейник. 2-я серия
10:40 Горькие слёзы советских комедий
11:30 События
11:50 Сфинксы северных ворот. 1-я серия
12:45 Сфинксы северных ворот. 2-я серия
13:40 Мой герой. Денис Клявер
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Чистосердечное призвание-3. 1-я серия
16:00 Чистосердечное призвание-3. 2-я серия
16:55 Борис Хмельницкий. Одинокий донжуан
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Провинциальный детектив. «Лоскутное одеяло лжи», 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Хватит слухов! 61-я серия
23:05 Прощание. Владимир Мигуля
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Роковые роли. Напророчить беду
01:25 Знак качества. Котлеты
02:05 Хрущев и КГБ
02:45 Истории спасения. Взрыв в Тольятти
03:15 Чистосердечное призвание-3. 1-я серия
03:55 Чистосердечное призвание-3. 2-я серия
04:45 Короли эпизода. Зиновий Гердт

В программе передач возможны изменения.









  • Программа передач, ТВ программа на 19 октября 2022
  • Программа передач ТВЦ на 18 октября 2022
  • Программа передач ТВЦ на 17 октября 2022
  • Программа передач ТВЦ на 16 октября 2022
  • Программа передач ТВЦ на 15 октября 2022
    •




    Расписание матчей НХЛ 2022/2023 на 18 октября, результаты игр

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание матчей КХЛ-2022/2023 на 18 октября, результаты, где смотреть прямые трансляции

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Двукратный. Макс Ферстаппен - чемпион Формулы-1 сезона-2022

    Макс Ферстаппен

    Макс Ферстаппен досрочно, за четыре гонки до конца сезона, стал чемпионом личного зачёта Формулы-1 сезона-2022.

    Расписание трансляций РФПЛ 2022/2023. Турнирная таблица, результаты. 14-й тур чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023, Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Расписание Кубка России по футболу 2022/2023, 18-20 октября, где смотреть в прямом эфире

    Кубок России по футболу 2022 2023

    Групповой этап Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 16 клубов Премьер-лиги, пройдет с 30 августа по 18 ноября.











    Разговоры о важном 24 октября 2022, Традиционные семейные ценности, 1-11 класс
    Карта Украины 2022 с границами областей и городами на русском языке
    Какой праздник 19 октября 2022. Какой церковный праздник в России
    Народные приметы на 19 октября 2022
    Где находится Кривой Рог на карте Украины, карта Кривого Рога
    Какие компании и бренды ушли из России на сегодня 18 октября 2022
    18 октября - какой знак зодиака, мужчина и женщина
    Где находится Ейск на карте России, фото падения самолета
    Курс евро ЦБ РФ на 18 октября 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 18 октября 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru