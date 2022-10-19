Программа передач ТВЦ на 19 октября 2022

Телепрограмма ТВЦ на 19 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач ТВЦ на 19.10.2022
04:40 Короли эпизода. Мария Скворцова
05:20 Мой герой. Лянка Грыу
06:00 Настроение
08:15 Доктор И... Микро и макроэлементы
08:55 Репейник. 1-я серия
09:45 Репейник. 2-я серия
10:40 Горькие слёзы советских комедий
11:30 События
11:50 Сфинксы северных ворот. 1-я серия
12:45 Сфинксы северных ворот. 2-я серия
13:40 Мой герой. Денис Клявер
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Чистосердечное призвание-3. 1-я серия
16:00 Чистосердечное призвание-3. 2-я серия
16:55 Борис Хмельницкий. Одинокий донжуан
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Провинциальный детектив. «Лоскутное одеяло лжи», 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Хватит слухов! 61-я серия
23:05 Прощание. Владимир Мигуля
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Роковые роли. Напророчить беду
01:25 Знак качества. Котлеты
02:05 Хрущев и КГБ
02:45 Истории спасения. Взрыв в Тольятти
03:15 Чистосердечное призвание-3. 1-я серия
03:55 Чистосердечное призвание-3. 2-я серия
04:45 Короли эпизода. Зиновий Гердт
В программе передач возможны изменения.