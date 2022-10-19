Программа передач ТВЦ на 19 октября 2022

Телепрограмма ТВЦ на 19 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач ТВЦ на 19.10.2022



04:40 Короли эпизода. Мария Скворцова

05:20 Мой герой. Лянка Грыу

06:00 Настроение

08:15 Доктор И... Микро и макроэлементы

08:55 Репейник. 1-я серия

09:45 Репейник. 2-я серия

10:40 Горькие слёзы советских комедий

11:30 События

11:50 Сфинксы северных ворот. 1-я серия

12:45 Сфинксы северных ворот. 2-я серия

13:40 Мой герой. Денис Клявер

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Чистосердечное призвание-3. 1-я серия

16:00 Чистосердечное призвание-3. 2-я серия

16:55 Борис Хмельницкий. Одинокий донжуан

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Провинциальный детектив. «Лоскутное одеяло лжи», 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Хватит слухов! 61-я серия

23:05 Прощание. Владимир Мигуля

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Роковые роли. Напророчить беду

01:25 Знак качества. Котлеты

02:05 Хрущев и КГБ

02:45 Истории спасения. Взрыв в Тольятти

03:15 Чистосердечное призвание-3. 1-я серия

03:55 Чистосердечное призвание-3. 2-я серия

04:45 Короли эпизода. Зиновий Гердт



В программе передач возможны изменения.