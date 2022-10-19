Программа передач НТВ на 19 октября 2022

Телепрограмма НТВ на 19 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач НТВ на 19.10.2022
04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Лифт на тот свет
05:40 Улицы разбитых фонарей-14. Бесценный пассажир
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. Своя земля. «Лучшая подруга», 1-я и 2-я серии. «Рукописи не горят», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. Своя земля. «Лучшая подруга», 1-я и 2-я серии. «Рукописи не горят», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Не бабушкины внуки?
19:00 Сегодня
20:00 Лихач-2. «Дело принципа», 1-я и 2-я серии
22:00 Балабол-5. «Невинный», 1-я и 2-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Балабол-5. «Невинный», 1-я и 2-я серии
00:20 Основано на реальных событиях
01:45 Мент в законе-9. «Цена таблетки», 1-я и 2-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Ядовитые цветы
В программе передач возможны изменения.