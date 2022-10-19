Программа передач 5 канал на 19 октября 2022

Телепрограмма 5 канала на 19 октября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.
Программа передач 5 канал на 19.10.2022
05:00 Известия
05:25 Репортаж судьбы
07:05 Черный пес
09:00 Известия
09:25 Тайсон. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:25 Казаки. 1-я - 5-я серии
17:30 Известия
18:00 Казаки. 5-я - 6-я серии
19:25 След. Женщина с огоньком
20:15 След. Бальзамировщик
20:55 След. Расплата за смайлик
21:40 След. Незнание - сила
22:25 След. Заноза
23:10 Свои-5. Так велели звезды
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Тайная жизнь училки
01:15 След. Настоящая ведьма
01:50 След. Гамбит по-турецки
02:30 След. Неизбежное наследство
03:05 Детективы. Холодное блюдо
03:30 Детективы. Страховка
03:55 Детективы. По горячим следам
04:25 Тайсон. 1-я серия
В программе передач возможны изменения.