Программа передач 5 канал на 19 октября 2022

Телепрограмма 5 канала на 19 октября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.



Программа передач 5 канал на 19.10.2022



05:00 Известия

05:25 Репортаж судьбы

07:05 Черный пес

09:00 Известия

09:25 Тайсон. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:25 Казаки. 1-я - 5-я серии

17:30 Известия

18:00 Казаки. 5-я - 6-я серии

19:25 След. Женщина с огоньком

20:15 След. Бальзамировщик

20:55 След. Расплата за смайлик

21:40 След. Незнание - сила

22:25 След. Заноза

23:10 Свои-5. Так велели звезды

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Тайная жизнь училки

01:15 След. Настоящая ведьма

01:50 След. Гамбит по-турецки

02:30 След. Неизбежное наследство

03:05 Детективы. Холодное блюдо

03:30 Детективы. Страховка

03:55 Детективы. По горячим следам

04:25 Тайсон. 1-я серия



В программе передач возможны изменения.