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Программа передач 5 канал на 19 октября 2022




Телепрограмма 5 канала на 19 октября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.

Программа передач 5 канал на 19.10.2022

05:00 Известия
05:25 Репортаж судьбы
07:05 Черный пес
09:00 Известия
09:25 Тайсон. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:25 Казаки. 1-я - 5-я серии
17:30 Известия
18:00 Казаки. 5-я - 6-я серии
19:25 След. Женщина с огоньком
20:15 След. Бальзамировщик
20:55 След. Расплата за смайлик
21:40 След. Незнание - сила
22:25 След. Заноза
23:10 Свои-5. Так велели звезды
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Тайная жизнь училки
01:15 След. Настоящая ведьма
01:50 След. Гамбит по-турецки
02:30 След. Неизбежное наследство
03:05 Детективы. Холодное блюдо
03:30 Детективы. Страховка
03:55 Детективы. По горячим следам
04:25 Тайсон. 1-я серия

В программе передач возможны изменения.









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