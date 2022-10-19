Программа передач Домашний на 19 октября 2022

Телепрограмма Домашний на 19 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Домашний на 19.10.2022
04:15 За любовью. В монастырь. 2-я серия
05:05 6 кадров
05:25 По делам несовершеннолетних
09:05 Давай разведёмся!
10:05 Тест на отцовство
12:15 Понять. Простить. «Чужая забота». «Всё для неё»
13:25 Порча. Петля
13:55 Знахарка. Колючки
14:25 Верну любимого. Крадник
15:00 Хочу тебе верить. 1-я - 4-я серии
19:00 Всё равно тебя дождусь. 1-я - 4-я серии
23:20 Порча. «Ошибки прошлого». «Стрелки назад»
00:25 Знахарка. Колючки
00:55 Верну любимого. Крадник
01:20 Понять. Простить. «Чужая забота». «Всё для неё»
02:10 Тест на отцовство
03:50 Давай разведёмся!
04:40 За любовью. В монастырь. 3-я серия
В программе передач возможны изменения.