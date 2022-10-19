Программа передач Домашний на 19 октября 2022

Телепрограмма Домашний на 19 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Домашний на 19.10.2022



04:15 За любовью. В монастырь. 2-я серия

05:05 6 кадров

05:25 По делам несовершеннолетних

09:05 Давай разведёмся!

10:05 Тест на отцовство

12:15 Понять. Простить. «Чужая забота». «Всё для неё»

13:25 Порча. Петля

13:55 Знахарка. Колючки

14:25 Верну любимого. Крадник

15:00 Хочу тебе верить. 1-я - 4-я серии

19:00 Всё равно тебя дождусь. 1-я - 4-я серии

23:20 Порча. «Ошибки прошлого». «Стрелки назад»

00:25 Знахарка. Колючки

00:55 Верну любимого. Крадник

01:20 Понять. Простить. «Чужая забота». «Всё для неё»

02:10 Тест на отцовство

03:50 Давай разведёмся!

04:40 За любовью. В монастырь. 3-я серия



В программе передач возможны изменения.