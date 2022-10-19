Программа передач СТС на 19 октября 2022

Телепрограмма СТС на 19 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач СТС на 19.10.2022



05:00 Мультфильмы

05:10 Дядя Миша

05:20 Волшебный магазин

05:50 Ералаш. Сезон 1. 30-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 39-я серия

06:00 Ералаш

06:05 Три кота

06:25 Как приручить дракона. Легенды

07:00 Приключения Вуди и его друзей

08:00 Тётя Марта. Сезон 1. 10-я серия

08:30 Тётя Марта. Сезон 1. 11-я серия

09:00 Воронины

11:00 Форт Боярд. Сезон 2. 7-я серия

12:45 Назад в будущее II

15:05 Семейка. 6-я серия

18:30 Тётя Марта. Сезон 1. 10-я - 12-я серии

20:00 Хеллбой 2: Золотая армия

22:15 Назад в будущее III

00:35 Талантливый мистер Рипли

02:45 6 кадров



В программе передач возможны изменения.