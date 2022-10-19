Программа передач СТС на 19 октября 2022

Телепрограмма СТС на 19 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач СТС на 19.10.2022
05:00 Мультфильмы
05:10 Дядя Миша
05:20 Волшебный магазин
05:50 Ералаш. Сезон 1. 30-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 39-я серия
06:00 Ералаш
06:05 Три кота
06:25 Как приручить дракона. Легенды
07:00 Приключения Вуди и его друзей
08:00 Тётя Марта. Сезон 1. 10-я серия
08:30 Тётя Марта. Сезон 1. 11-я серия
09:00 Воронины
11:00 Форт Боярд. Сезон 2. 7-я серия
12:45 Назад в будущее II
15:05 Семейка. 6-я серия
18:30 Тётя Марта. Сезон 1. 10-я - 12-я серии
20:00 Хеллбой 2: Золотая армия
22:15 Назад в будущее III
00:35 Талантливый мистер Рипли
02:45 6 кадров
В программе передач возможны изменения.