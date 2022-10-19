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Программа передач Матч ТВ на 19 октября 2022




Телепрограмма Матч ТВ на 19 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач Матч ТВ на 19.10.2022

04:05 Катар. Обратный отсчёт
05:05 Правила игры
05:30 Голевая неделя. Суперлига
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Спартакиада сильнейших. Вызов принят
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Специальный репортаж
13:20 Катар. Обратный отсчёт
14:20 Вид сверху
14:50 Новости
14:55 Все на Матч!
15:25 Футбол. Кубок России. «Оренбург» - «Ахмат» (Грозный). Прямой эфир
17:25 Новости
17:30 Футбол. Кубок России. «Факел» (Воронеж) - «Спартак» (Москва). Прямой эфир
20:00 Футбол. Кубок России. ЦСКА - «Торпедо» (Москва). Прямой эфир
22:30 Все на Матч!
23:25 Профессиональный бокс. А. Козаев - М. Нематов. К. Мурат - Н. Дамбровский. Прямой эфир
01:50 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) - «Зенит-Казань»
03:00 Новости
03:05 Неизвестный спорт. Победителей судят
04:05 Катар. Обратный отсчёт

В программе передач возможны изменения.









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