Программа передач Матч ТВ на 19 октября 2022

Телепрограмма Матч ТВ на 19 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Матч ТВ на 19.10.2022



04:05 Катар. Обратный отсчёт

05:05 Правила игры

05:30 Голевая неделя. Суперлига

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Спартакиада сильнейших. Вызов принят

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Специальный репортаж

13:20 Катар. Обратный отсчёт

14:20 Вид сверху

14:50 Новости

14:55 Все на Матч!

15:25 Футбол. Кубок России. «Оренбург» - «Ахмат» (Грозный). Прямой эфир

17:25 Новости

17:30 Футбол. Кубок России. «Факел» (Воронеж) - «Спартак» (Москва). Прямой эфир

20:00 Футбол. Кубок России. ЦСКА - «Торпедо» (Москва). Прямой эфир

22:30 Все на Матч!

23:25 Профессиональный бокс. А. Козаев - М. Нематов. К. Мурат - Н. Дамбровский. Прямой эфир

01:50 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) - «Зенит-Казань»

03:00 Новости

03:05 Неизвестный спорт. Победителей судят

04:05 Катар. Обратный отсчёт



В программе передач возможны изменения.