Программа передач Звезда на 19 октября 2022

Телепрограмма Звезда на 19 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Звезда на 19.10.2022
03:25 Под прикрытием. 5-я и 8-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Государственная граница. 1-я серия - «За порогом Победы»
10:45 Специальный репортаж
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Под прикрытием. 9-я - 12-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Под прикрытием. 9-я - 12-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Неизвестные сражения Великой Отечественной. «Линия «Пантера»
19:40 Секретные материалы
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Государственная граница. 1-я серия - «За порогом Победы»
00:45 Право на выстрел
02:10 Нюрнберг
02:50 Сделано в СССР
03:00 Под прикрытием. 9-я и 10-я серии
В программе передач возможны изменения.