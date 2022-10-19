Программа передач Звезда на 19 октября 2022

Телепрограмма Звезда на 19 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Звезда на 19.10.2022



03:25 Под прикрытием. 5-я и 8-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Государственная граница. 1-я серия - «За порогом Победы»

10:45 Специальный репортаж

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Под прикрытием. 9-я - 12-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Под прикрытием. 9-я - 12-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Неизвестные сражения Великой Отечественной. «Линия «Пантера»

19:40 Секретные материалы

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Государственная граница. 1-я серия - «За порогом Победы»

00:45 Право на выстрел

02:10 Нюрнберг

02:50 Сделано в СССР

03:00 Под прикрытием. 9-я и 10-я серии



В программе передач возможны изменения.