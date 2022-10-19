Программа передач Культура на 19 октября 2022

Телепрограмма Культура на 19 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Культура на 19.10.2022



02:00 Профилактика на канале с 02.00 до 09.59

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Рина Зеленая». 1969

12:15 Забытое ремесло. Бурлак

12:30 Искусственный отбор

13:10 Спрут-4. 4-я серия

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Кино

15:20 Библейский сюжет. Генри Лонгфелло «Псалом жизни»

15:50 Белая студия

16:30 Тайник у красных камней. 3-я серия

17:35 Дмитрию Хворостовскому посвящается... Дмитрий Хворостовский и Ивари Илья

18:25 Императрицы Древнего Рима: женщины на вершине власти. 3-я серия

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Абсолютный слух

21:15 Власть факта. Накануне Петра

22:00 Спрут-4. 5-я серия

23:30 Первые в мире. Шаропоезд Ярмольчука

23:50 Новости культуры

00:10 ХX век. «Рина Зеленая». 1969

01:10 Императрицы Древнего Рима: женщины на вершине власти. 2-я серия

02:10 Дмитрию Хворостовскому посвящается... Дмитрий Хворостовский и Ивари Илья

03:00 Перерыв в вещании



В программе передач возможны изменения.