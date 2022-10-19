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Программа передач Культура на 19 октября 2022




Телепрограмма Культура на 19 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач Культура на 19.10.2022

02:00 Профилактика на канале с 02.00 до 09.59
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Рина Зеленая». 1969
12:15 Забытое ремесло. Бурлак
12:30 Искусственный отбор
13:10 Спрут-4. 4-я серия
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 Библейский сюжет. Генри Лонгфелло «Псалом жизни»
15:50 Белая студия
16:30 Тайник у красных камней. 3-я серия
17:35 Дмитрию Хворостовскому посвящается... Дмитрий Хворостовский и Ивари Илья
18:25 Императрицы Древнего Рима: женщины на вершине власти. 3-я серия
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Абсолютный слух
21:15 Власть факта. Накануне Петра
22:00 Спрут-4. 5-я серия
23:30 Первые в мире. Шаропоезд Ярмольчука
23:50 Новости культуры
00:10 ХX век. «Рина Зеленая». 1969
01:10 Императрицы Древнего Рима: женщины на вершине власти. 2-я серия
02:10 Дмитрию Хворостовскому посвящается... Дмитрий Хворостовский и Ивари Илья
03:00 Перерыв в вещании

В программе передач возможны изменения.









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