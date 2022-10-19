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Программа передач Пятница на 19 октября 2022




Телепрограмма Пятница на 19 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач Пятница на 19.10.2022

05:00 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Клининг и такси»
05:20 Пятница News. 187-я серия
05:50 Кондитер. Сезон 4. 3-я серия - «Приволжье»
07:00 Кондитер. Сезон 4. 4-я серия - «Краснодарский край»
08:20 Комиссар Рекс. Сезон 4. 9-я серия
09:20 Комиссар Рекс. Сезон 4. 10-я серия
10:20 На ножах. Сезон 3. 18-я серия - «Москва. Все свои»
11:20 На ножах. Сезон 4. 6-я серия - «Боровск. Изба»
12:20 Адский шеф. Сезон 1. 9-я серия
15:00 Зовите шефа. Сезон 1. 6-я серия - «Истра. 2х45»
15:50 На ножах. Сезон 5. 5-я серия - «Зеленоград. Батчер`с»
16:50 На ножах. Сезон 5. 6-я серия - «Астрахань. Дворик»
17:50 На ножах. Сезон 5. 7-я серия - «Астрахань. Очень вкусно»
19:00 Адский шеф. Сезон 1. 10-я серия
21:30 Молодые ножи. Сезон 1. 7-я серия - «Ольга Бузова. Новогодний выпуск»
22:40 Молодые ножи. Сезон 1. 10-я серия - «Food-блогеры. Анна Седокова»
23:50 В сердце моря
01:40 Пятница News. 189-я серия
02:10 Сверхъестественное. Сезон 14. 5-я серия
02:50 Сверхъестественное. Сезон 14. 6-я серия
03:40 Пятница News. 188-я серия
04:00 Черный список. Сезон 1. 5-я серия - «Клининг офиса и переезды»

В программе передач возможны изменения.









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