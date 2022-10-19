Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие



Программа передач МИР на 19 октября 2022




Телепрограмма МИР на 19 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач МИР на 19.10.2022

05:00 Развод
05:10 Наше кино. История большой любви
05:35 Меч. 18-я - 22-я серии
10:00 Новости
10:10 Меч. 22-я - 25-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:15 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:30 Игра в кино
20:05 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:40 Осторожно, вирус!
22:35 Назад в будущее
23:30 Гаишники
02:10 У самого синего моря
03:20 Развод

В программе передач возможны изменения.









  • Программа передач МИР на 18 октября 2022
  • Программа передач 1 канал на 18 октября 2022
  • Программа передач МИР на 17 октября 2022
  • Программа передач МИР на 16 октября 2022
  • Программа передач МИР на 15 октября 2022
    •




    Расписание матчей НХЛ 2022/2023 на 18 октября, результаты игр

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание матчей КХЛ-2022/2023 на 18 октября, результаты, где смотреть прямые трансляции

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Двукратный. Макс Ферстаппен - чемпион Формулы-1 сезона-2022

    Макс Ферстаппен

    Макс Ферстаппен досрочно, за четыре гонки до конца сезона, стал чемпионом личного зачёта Формулы-1 сезона-2022.

    Расписание трансляций РФПЛ 2022/2023. Турнирная таблица, результаты. 14-й тур чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023, Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Расписание Кубка России по футболу 2022/2023, 18-20 октября, где смотреть в прямом эфире

    Кубок России по футболу 2022 2023

    Групповой этап Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 16 клубов Премьер-лиги, пройдет с 30 августа по 18 ноября.











    Разговоры о важном 24 октября 2022, Традиционные семейные ценности, 1-11 класс
    Карта Украины 2022 с границами областей и городами на русском языке
    Какой праздник 19 октября 2022. Какой церковный праздник в России
    Народные приметы на 19 октября 2022
    Где находится Кривой Рог на карте Украины, карта Кривого Рога
    Какие компании и бренды ушли из России на сегодня 18 октября 2022
    18 октября - какой знак зодиака, мужчина и женщина
    Где находится Ейск на карте России, фото падения самолета
    Курс евро ЦБ РФ на 18 октября 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 18 октября 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru