Программа передач, ТВ программа на 20 октября 2022

Программа передач телеканалов России на четверг 20 октября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 20.10.2022
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 Большая премьера. «Триггер». Новые серии. 4-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Художник. 4-я серия
22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
01:00 Морозова. Сезон 2. 23-я серия - «Те, кого нет»
02:00 Морозова. Сезон 2. 24-я серия - «Дорожное происшествие»
02:55 Срочно в номер! На службе закона. «Таланты и поклонники», 1-я и 2-я серии
ТВЦ
04:45 Короли эпизода. Зиновий Гердт
05:20 Мой герой. Денис Клявер
06:00 Настроение
08:15 Доктор И... Реабилитация повреждённых лёгких
08:50 Репейник. 3-я серия
09:40 Репейник. 4-я серия
10:40 Сломанные судьбы
11:30 События
11:50 Сфинксы северных ворот. 3-я серия
12:45 Сфинксы северных ворот. 4-я серия
13:40 Мой герой. Елена Санаева
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Чистосердечное призвание-3. 3-я серия
16:00 Чистосердечное призвание-3. 4-я серия
16:55 Михай Волонтир. Цыганское несчастье
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Провинциальный детектив. «Вся жизнь - театр». 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 10 самых... Верные вдовы
23:05 Актёрские драмы. В шкуре маньяка
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Вторая семья: жизнь на разрыв
01:25 Андропов против Политбюро. Хроника тайной войны
02:05 Жена умирающего президента
02:50 Истории спасения. Полёт в бездну
03:15 Чистосердечное призвание-3. 3-я серия
03:55 Чистосердечное призвание-3. 4-я серия
04:40 Короли эпизода. Георгий Милляр
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Ядовитые цветы
05:40 Улицы разбитых фонарей-14. Чужие глаза
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. Своя земля. «Алиби», 1-я и 2-я серии. «Выборы», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. Своя земля. «Алиби», 1-я и 2-я серии. «Выборы», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Кто отец, а кто дядя?
19:00 Сегодня
20:00 Лихач-2. «Гнев народа», 1-я и 2-я серии
22:00 Балабол-5. «Жил-был художник», 1-я и 2-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Балабол-5. «Жил-был художник», 1-я и 2-я серии
00:15 Поздняков
00:30 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет нефть закончится
01:20 Их нравы!
01:45 Мент в законе-9. «Громкое дело», 1-я - 4-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Счастливчик
5 канал
05:00 Известия
05:25 Тайсон. 1-я - 4-я серии
07:55 Без права на выбор. 1-я серия
08:35 День ангела
09:00 Известия
09:25 Без права на выбор. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:25 Казаки. 6-я - 10-я серии
17:30 Известия
18:00 Казаки. 10-я серия
18:35 Казаки. 11-я серия
19:25 След. Пуля - дура
20:15 След. Такие разные игры
20:50 След. Мужчина на миллион
21:40 След. Челлендж
22:25 След. Портал рептилоида
23:10 Свои-5. Свидание с Токаревым
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Семья как филиал ада
01:15 След. Бесполезный человек
01:50 След. Гонцы справедливости
02:30 След. Шестой уровень секретности
03:05 Детективы. Всегда третья
03:40 Детективы. Последний фаворит
04:10 Детективы. Ячейка общества
04:35 Детективы. Подарки без повода
Домашний
04:40 За любовью. В монастырь. 3-я серия
05:30 По делам несовершеннолетних
09:05 Давай разведёмся!
10:00 Тест на отцовство
12:10 Понять. Простить. «Родственные души». «Тёмная лошадка»
13:15 Порча. По женской линии
13:45 Знахарка. Домокозявка
14:20 Верну любимого. Мамочка
14:50 Будь что будет. 1-я - 4-я серии
18:45 Спасите мою кухню
19:00 То, что нельзя купить. 1-я - 4-я серии
23:05 Порча. «Новая жизнь«. «Роковой клад»
00:10 Знахарка. Домокозявка
00:40 Верну любимого. Мамочка
01:10 Понять. Простить. «Родственные души». «Тёмная лошадка»
02:00 Тест на отцовство
03:40 Давай разведёмся!
04:30 За любовью. В монастырь. 4-я серия
ТНТ
04:35 Comedy Баттл. 1-я серия
05:20 Открытый микрофон. 8-я серия
06:10 Открытый микрофон. 9-я серия
06:50 Однажды в России. Спецдайджест. 40-я серия
07:00 Интерны. 48-я - 50-я серии
08:30 Перезагрузка. 526-я серия
09:00 Универ. Сезон 7. 295-я - 302-я серии
13:00 Влюбись, если сможешь. 7-я серия
14:30 СашаТаня. 104-я - 108-я серии
17:00 Ольга. Сезон 3. 51-я - 56-я серии
20:00 Нина. 15-я серия
20:30 Нина. 16-я серия
21:00 Неличная жизнь. 7-я - 9-я серии
22:00 Влюбись, если сможешь. 8-я серия
23:35 Окей, Лекси!
00:40 Импровизация. Сезон 5. 140-я серия
01:35 Импровизация. Сезон 5. 142-я серия
02:25 Импровизация. Сезон 5. 143-я серия
03:10 Comedy Баттл. 2-я серия
04:00 Comedy Баттл. 3-я серия
04:45 Открытый микрофон. 10-я серия
СТС
05:00 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
06:05 Три кота
06:15 Забавные истории
06:25 Как приручить дракона. Легенды
06:40 Сказки Шрэкова болота
07:00 Приключения Вуди и его друзей
08:00 Тётя Марта. Сезон 1. 11-я серия
08:03 Тётя Марта. Сезон 1. 12-я серия
09:00 Воронины
11:00 Форт Боярд. Сезон 2. 8-я серия
12:40 Назад в будущее III
15:05 Семейка. 11-я серия
18:30 Тётя Марта. Сезон 1. 11-я - 13-я серии
20:00 Ужастики
21:55 Ужастики-2: Беспокойный Хэллоуин
23:40 Последний охотник на ведьм
01:25 Горько!
02:55 6 кадров
Матч ТВ
04:05 Катар. Обратный отсчёт
05:05 Наши иностранцы
05:30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. Обзор тура
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Смешанные единоборства. UFC. А. Грассо - В. Арауджо
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Специальный репортаж
13:20 Катар. Обратный отсчёт
14:20 Все на Матч!
14:50 Новости
14:55 Хоккей. Чемпионат МХЛ. «Стальные лисы» (Магнитогорск) - «Толпар» (Уфа). Прямой эфир
17:15 Все на Матч!
17:35 Один на один. Локомотив - Динамо
17:55 Футбол. Кубок России. «Сочи» - «Урал» (Екатеринбург). Прямой эфир
20:00 Футбол. Кубок России. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Крылья Советов» (Самара). Прямой эфир
22:30 Футбол. Лига Европы. «Арсенал» (Англия) - ПСВ (Нидерланды)
00:30 Все на Матч!
01:25 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург)
03:00 Новости
03:05 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-при-2022
04:05 Катар. Обратный отсчёт
РЕН ТВ
05:00 Документальный проект
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Неизвестная история
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Лига выдающихся джентльменов
22:00 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Все деньги мира
02:35 Самые шокирующие гипотезы
03:25 Тайны Чапман
Звезда
03:00 Под прикрытием. 9-я и 10-я серии
05:30 Под прикрытием. 11-я и 12-я серии
06:30 20 октября - День военного связиста
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Государственная граница. 2-я серия - «За порогом победы»
10:45 Специальный репортаж
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 И была война. 1-я - 3-я серии
15:00 Военные новости
15:05 И была война. 1-я - 3-я серии
16:25 История войск связи
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Неизвестные сражения Великой Отечественной. Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай...
19:40 Код доступа
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Государственная граница. 2-я серия - «За порогом победы»
00:45 Морской характер
02:25 Нюрнберг
03:05 Право на выстрел
04:25 Луч на повороте
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва Китайгородская
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Александра Хохлова
07:30 Новости культуры
07:35 Императрицы Древнего Рима: женщины на вершине власти. 2-я серия
08:40 Новости культуры
08:45 Цвет времени. Леонардо да Винчи. «Джоконда»
08:55 Тайник у красных камней. 3-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Мои любимые мелодии. Муслим Магомаев». Концерт в ГЦКЗ «Россия». 1986
12:20 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
12:30 Абсолютный слух
13:10 Спрут-4. 5-я серия
14:45 Забытое ремесло. Водовоз
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. Люди великой степи
15:50 Огюст Монферран
16:15 Тайник у красных камней. 4-я серия
17:20 Большие и маленькие. Сезон 4. 8-я серия
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль. Елена Санаева
20:05 Открытая книга. Борис Минаев. «Площадь Борьбы»
20:30 Андрей Туполев
21:15 Энигма. «Андрей Хржановский», 2-я часть
22:00 Спрут-4. 6-я серия
23:50 Новости культуры
00:10 ХX век. «Мои любимые мелодии. Муслим Магомаев». Концерт в ГЦКЗ «Россия». 1986
01:15 Императрицы Древнего Рима: женщины на вершине власти. 3-я серия
02:15 Андрей Туполев
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»
05:30 Пятница News. 188-я серия
05:50 Кондитер. Сезон 4. 5-я серия - «Санкт-Петербург»
07:00 Кондитер. Сезон 4. 6-я серия - «Регионы России»
08:20 Комиссар Рекс. Сезон 4. 10-я серия
09:20 Комиссар Рекс. Сезон 4. 11-я серия
10:20 На ножах. Сезон 6. 16-я серия - «Москва. Жако»
11:20 На ножах. Сезон 7. 11-я серия - «Горячий ключ. Тип-Топ»
12:30 Любовь на выживание. Сезон 1. 8-я серия - «Настя и Денис»
14:20 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 1-я серия
15:50 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 2-я серия
17:40 Четыре свадьбы. Сезон 3. 3-я серия
19:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 5-я серия
22:30 Детектор. Сезон 1. 13-я серия - «Анна Тураева»
23:30 Миф
01:30 Пятница News. 190-я серия
02:00 Сверхъестественное. Сезон 14. 7-я серия
02:40 Сверхъестественное. Сезон 14. 8-я серия
03:30 Пятница News. 189-я серия
03:50 Черный список. Сезон 1. 7-я серия - «Натяжные потолки и муж на час»
МИР
05:00 Развод
07:50 Дела судебные. Новые истории
10:00 Новости
10:10 Дела судебные. Деньги верните
11:00 Дела судебные. Битва за будущее
12:15 Дела судебные. Новые истории
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:15 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:30 Игра в кино
20:05 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:40 Осторожно, вирус!
22:35 Назад в будущее
23:30 Гаишники
02:00 Вратарь
03:15 Развод
Время начала передач - московское.