Программа передач, ТВ программа на 20 октября 2022

Программа передач телеканалов России на четверг 20 октября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 20.10.2022



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 Большая премьера. «Триггер». Новые серии. 4-я серия

22:45 Большая игра

23:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Художник. 4-я серия

22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

01:00 Морозова. Сезон 2. 23-я серия - «Те, кого нет»

02:00 Морозова. Сезон 2. 24-я серия - «Дорожное происшествие»

02:55 Срочно в номер! На службе закона. «Таланты и поклонники», 1-я и 2-я серии



ТВЦ



04:45 Короли эпизода. Зиновий Гердт

05:20 Мой герой. Денис Клявер

06:00 Настроение

08:15 Доктор И... Реабилитация повреждённых лёгких

08:50 Репейник. 3-я серия

09:40 Репейник. 4-я серия

10:40 Сломанные судьбы

11:30 События

11:50 Сфинксы северных ворот. 3-я серия

12:45 Сфинксы северных ворот. 4-я серия

13:40 Мой герой. Елена Санаева

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Чистосердечное призвание-3. 3-я серия

16:00 Чистосердечное призвание-3. 4-я серия

16:55 Михай Волонтир. Цыганское несчастье

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Провинциальный детектив. «Вся жизнь - театр». 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 10 самых... Верные вдовы

23:05 Актёрские драмы. В шкуре маньяка

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Вторая семья: жизнь на разрыв

01:25 Андропов против Политбюро. Хроника тайной войны

02:05 Жена умирающего президента

02:50 Истории спасения. Полёт в бездну

03:15 Чистосердечное призвание-3. 3-я серия

03:55 Чистосердечное призвание-3. 4-я серия

04:40 Короли эпизода. Георгий Милляр



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Ядовитые цветы

05:40 Улицы разбитых фонарей-14. Чужие глаза

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. Своя земля. «Алиби», 1-я и 2-я серии. «Выборы», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. Своя земля. «Алиби», 1-я и 2-я серии. «Выборы», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Кто отец, а кто дядя?

19:00 Сегодня

20:00 Лихач-2. «Гнев народа», 1-я и 2-я серии

22:00 Балабол-5. «Жил-был художник», 1-я и 2-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Балабол-5. «Жил-был художник», 1-я и 2-я серии

00:15 Поздняков

00:30 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет нефть закончится

01:20 Их нравы!

01:45 Мент в законе-9. «Громкое дело», 1-я - 4-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Счастливчик



5 канал



05:00 Известия

05:25 Тайсон. 1-я - 4-я серии

07:55 Без права на выбор. 1-я серия

08:35 День ангела

09:00 Известия

09:25 Без права на выбор. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:25 Казаки. 6-я - 10-я серии

17:30 Известия

18:00 Казаки. 10-я серия

18:35 Казаки. 11-я серия

19:25 След. Пуля - дура

20:15 След. Такие разные игры

20:50 След. Мужчина на миллион

21:40 След. Челлендж

22:25 След. Портал рептилоида

23:10 Свои-5. Свидание с Токаревым

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Семья как филиал ада

01:15 След. Бесполезный человек

01:50 След. Гонцы справедливости

02:30 След. Шестой уровень секретности

03:05 Детективы. Всегда третья

03:40 Детективы. Последний фаворит

04:10 Детективы. Ячейка общества

04:35 Детективы. Подарки без повода



Домашний



04:40 За любовью. В монастырь. 3-я серия

05:30 По делам несовершеннолетних

09:05 Давай разведёмся!

10:00 Тест на отцовство

12:10 Понять. Простить. «Родственные души». «Тёмная лошадка»

13:15 Порча. По женской линии

13:45 Знахарка. Домокозявка

14:20 Верну любимого. Мамочка

14:50 Будь что будет. 1-я - 4-я серии

18:45 Спасите мою кухню

19:00 То, что нельзя купить. 1-я - 4-я серии

23:05 Порча. «Новая жизнь«. «Роковой клад»

00:10 Знахарка. Домокозявка

00:40 Верну любимого. Мамочка

01:10 Понять. Простить. «Родственные души». «Тёмная лошадка»

02:00 Тест на отцовство

03:40 Давай разведёмся!

04:30 За любовью. В монастырь. 4-я серия



ТНТ



04:35 Comedy Баттл. 1-я серия

05:20 Открытый микрофон. 8-я серия

06:10 Открытый микрофон. 9-я серия

06:50 Однажды в России. Спецдайджест. 40-я серия

07:00 Интерны. 48-я - 50-я серии

08:30 Перезагрузка. 526-я серия

09:00 Универ. Сезон 7. 295-я - 302-я серии

13:00 Влюбись, если сможешь. 7-я серия

14:30 СашаТаня. 104-я - 108-я серии

17:00 Ольга. Сезон 3. 51-я - 56-я серии

20:00 Нина. 15-я серия

20:30 Нина. 16-я серия

21:00 Неличная жизнь. 7-я - 9-я серии

22:00 Влюбись, если сможешь. 8-я серия

23:35 Окей, Лекси!

00:40 Импровизация. Сезон 5. 140-я серия

01:35 Импровизация. Сезон 5. 142-я серия

02:25 Импровизация. Сезон 5. 143-я серия

03:10 Comedy Баттл. 2-я серия

04:00 Comedy Баттл. 3-я серия

04:45 Открытый микрофон. 10-я серия



СТС



05:00 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

06:05 Три кота

06:15 Забавные истории

06:25 Как приручить дракона. Легенды

06:40 Сказки Шрэкова болота

07:00 Приключения Вуди и его друзей

08:00 Тётя Марта. Сезон 1. 11-я серия

08:03 Тётя Марта. Сезон 1. 12-я серия

09:00 Воронины

11:00 Форт Боярд. Сезон 2. 8-я серия

12:40 Назад в будущее III

15:05 Семейка. 11-я серия

18:30 Тётя Марта. Сезон 1. 11-я - 13-я серии

20:00 Ужастики

21:55 Ужастики-2: Беспокойный Хэллоуин

23:40 Последний охотник на ведьм

01:25 Горько!

02:55 6 кадров



Матч ТВ



04:05 Катар. Обратный отсчёт

05:05 Наши иностранцы

05:30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. Обзор тура

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Смешанные единоборства. UFC. А. Грассо - В. Арауджо

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Специальный репортаж

13:20 Катар. Обратный отсчёт

14:20 Все на Матч!

14:50 Новости

14:55 Хоккей. Чемпионат МХЛ. «Стальные лисы» (Магнитогорск) - «Толпар» (Уфа). Прямой эфир

17:15 Все на Матч!

17:35 Один на один. Локомотив - Динамо

17:55 Футбол. Кубок России. «Сочи» - «Урал» (Екатеринбург). Прямой эфир

20:00 Футбол. Кубок России. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Крылья Советов» (Самара). Прямой эфир

22:30 Футбол. Лига Европы. «Арсенал» (Англия) - ПСВ (Нидерланды)

00:30 Все на Матч!

01:25 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург)

03:00 Новости

03:05 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-при-2022

04:05 Катар. Обратный отсчёт



РЕН ТВ



05:00 Документальный проект

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Неизвестная история

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Лига выдающихся джентльменов

22:00 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Все деньги мира

02:35 Самые шокирующие гипотезы

03:25 Тайны Чапман



Звезда



03:00 Под прикрытием. 9-я и 10-я серии

05:30 Под прикрытием. 11-я и 12-я серии

06:30 20 октября - День военного связиста

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Государственная граница. 2-я серия - «За порогом победы»

10:45 Специальный репортаж

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 И была война. 1-я - 3-я серии

15:00 Военные новости

15:05 И была война. 1-я - 3-я серии

16:25 История войск связи

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Неизвестные сражения Великой Отечественной. Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай...

19:40 Код доступа

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Государственная граница. 2-я серия - «За порогом победы»

00:45 Морской характер

02:25 Нюрнберг

03:05 Право на выстрел

04:25 Луч на повороте



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва Китайгородская

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Александра Хохлова

07:30 Новости культуры

07:35 Императрицы Древнего Рима: женщины на вершине власти. 2-я серия

08:40 Новости культуры

08:45 Цвет времени. Леонардо да Винчи. «Джоконда»

08:55 Тайник у красных камней. 3-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Мои любимые мелодии. Муслим Магомаев». Концерт в ГЦКЗ «Россия». 1986

12:20 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра

12:30 Абсолютный слух

13:10 Спрут-4. 5-я серия

14:45 Забытое ремесло. Водовоз

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Театр

15:20 Пряничный домик. Люди великой степи

15:50 Огюст Монферран

16:15 Тайник у красных камней. 4-я серия

17:20 Большие и маленькие. Сезон 4. 8-я серия

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль. Елена Санаева

20:05 Открытая книга. Борис Минаев. «Площадь Борьбы»

20:30 Андрей Туполев

21:15 Энигма. «Андрей Хржановский», 2-я часть

22:00 Спрут-4. 6-я серия

23:50 Новости культуры

00:10 ХX век. «Мои любимые мелодии. Муслим Магомаев». Концерт в ГЦКЗ «Россия». 1986

01:15 Императрицы Древнего Рима: женщины на вершине власти. 3-я серия

02:15 Андрей Туполев

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»

05:30 Пятница News. 188-я серия

05:50 Кондитер. Сезон 4. 5-я серия - «Санкт-Петербург»

07:00 Кондитер. Сезон 4. 6-я серия - «Регионы России»

08:20 Комиссар Рекс. Сезон 4. 10-я серия

09:20 Комиссар Рекс. Сезон 4. 11-я серия

10:20 На ножах. Сезон 6. 16-я серия - «Москва. Жако»

11:20 На ножах. Сезон 7. 11-я серия - «Горячий ключ. Тип-Топ»

12:30 Любовь на выживание. Сезон 1. 8-я серия - «Настя и Денис»

14:20 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 1-я серия

15:50 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 2-я серия

17:40 Четыре свадьбы. Сезон 3. 3-я серия

19:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 5-я серия

22:30 Детектор. Сезон 1. 13-я серия - «Анна Тураева»

23:30 Миф

01:30 Пятница News. 190-я серия

02:00 Сверхъестественное. Сезон 14. 7-я серия

02:40 Сверхъестественное. Сезон 14. 8-я серия

03:30 Пятница News. 189-я серия

03:50 Черный список. Сезон 1. 7-я серия - «Натяжные потолки и муж на час»



МИР



05:00 Развод

07:50 Дела судебные. Новые истории

10:00 Новости

10:10 Дела судебные. Деньги верните

11:00 Дела судебные. Битва за будущее

12:15 Дела судебные. Новые истории

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:15 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:30 Игра в кино

20:05 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:40 Осторожно, вирус!

22:35 Назад в будущее

23:30 Гаишники

02:00 Вратарь

03:15 Развод



Время начала передач - московское.



















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