Программа передач Россия 1 на 20 октября 2022

Телепрограмма Россия 1 на 20 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Россия 1 на 20.10.2022
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Художник. 4-я серия
22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
01:00 Морозова. Сезон 2. 23-я серия - «Те, кого нет»
02:00 Морозова. Сезон 2. 24-я серия - «Дорожное происшествие»
02:55 Срочно в номер! На службе закона. «Таланты и поклонники», 1-я и 2-я серии
В программе передач возможны изменения.