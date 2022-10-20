Программа передач ТВЦ на 20 октября 2022

Телепрограмма ТВЦ на 20 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач ТВЦ на 20.10.2022



04:45 Короли эпизода. Зиновий Гердт

05:20 Мой герой. Денис Клявер

06:00 Настроение

08:15 Доктор И... Реабилитация повреждённых лёгких

08:50 Репейник. 3-я серия

09:40 Репейник. 4-я серия

10:40 Сломанные судьбы

11:30 События

11:50 Сфинксы северных ворот. 3-я серия

12:45 Сфинксы северных ворот. 4-я серия

13:40 Мой герой. Елена Санаева

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Чистосердечное призвание-3. 3-я серия

16:00 Чистосердечное призвание-3. 4-я серия

16:55 Михай Волонтир. Цыганское несчастье

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Провинциальный детектив. «Вся жизнь - театр». 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 10 самых... Верные вдовы

23:05 Актёрские драмы. В шкуре маньяка

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Вторая семья: жизнь на разрыв

01:25 Андропов против Политбюро. Хроника тайной войны

02:05 Жена умирающего президента

02:50 Истории спасения. Полёт в бездну

03:15 Чистосердечное призвание-3. 3-я серия

03:55 Чистосердечное призвание-3. 4-я серия

04:40 Короли эпизода. Георгий Милляр



В программе передач возможны изменения.