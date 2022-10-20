Программа передач ТВЦ на 20 октября 2022

Телепрограмма ТВЦ на 20 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач ТВЦ на 20.10.2022
04:45 Короли эпизода. Зиновий Гердт
05:20 Мой герой. Денис Клявер
06:00 Настроение
08:15 Доктор И... Реабилитация повреждённых лёгких
08:50 Репейник. 3-я серия
09:40 Репейник. 4-я серия
10:40 Сломанные судьбы
11:30 События
11:50 Сфинксы северных ворот. 3-я серия
12:45 Сфинксы северных ворот. 4-я серия
13:40 Мой герой. Елена Санаева
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Чистосердечное призвание-3. 3-я серия
16:00 Чистосердечное призвание-3. 4-я серия
16:55 Михай Волонтир. Цыганское несчастье
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Провинциальный детектив. «Вся жизнь - театр». 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 10 самых... Верные вдовы
23:05 Актёрские драмы. В шкуре маньяка
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Вторая семья: жизнь на разрыв
01:25 Андропов против Политбюро. Хроника тайной войны
02:05 Жена умирающего президента
02:50 Истории спасения. Полёт в бездну
03:15 Чистосердечное призвание-3. 3-я серия
03:55 Чистосердечное призвание-3. 4-я серия
04:40 Короли эпизода. Георгий Милляр
В программе передач возможны изменения.