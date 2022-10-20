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Программа передач НТВ на 20 октября 2022


Телепрограмма НТВ на 20 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач НТВ на 20.10.2022

04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Ядовитые цветы
05:40 Улицы разбитых фонарей-14. Чужие глаза
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. Своя земля. «Алиби», 1-я и 2-я серии. «Выборы», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. Своя земля. «Алиби», 1-я и 2-я серии. «Выборы», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Кто отец, а кто дядя?
19:00 Сегодня
20:00 Лихач-2. «Гнев народа», 1-я и 2-я серии
22:00 Балабол-5. «Жил-был художник», 1-я и 2-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Балабол-5. «Жил-был художник», 1-я и 2-я серии
00:15 Поздняков
00:30 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет нефть закончится
01:20 Их нравы!
01:45 Мент в законе-9. «Громкое дело», 1-я - 4-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Счастливчик

В программе передач возможны изменения.









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