Программа передач НТВ на 20 октября 2022

Телепрограмма НТВ на 20 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач НТВ на 20.10.2022



04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Ядовитые цветы

05:40 Улицы разбитых фонарей-14. Чужие глаза

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. Своя земля. «Алиби», 1-я и 2-я серии. «Выборы», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. Своя земля. «Алиби», 1-я и 2-я серии. «Выборы», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Кто отец, а кто дядя?

19:00 Сегодня

20:00 Лихач-2. «Гнев народа», 1-я и 2-я серии

22:00 Балабол-5. «Жил-был художник», 1-я и 2-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Балабол-5. «Жил-был художник», 1-я и 2-я серии

00:15 Поздняков

00:30 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет нефть закончится

01:20 Их нравы!

01:45 Мент в законе-9. «Громкое дело», 1-я - 4-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Счастливчик



В программе передач возможны изменения.