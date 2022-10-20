Программа передач 5 канал на 20 октября 2022

Телепрограмма 5 канала на 20 октября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.
Программа передач 5 канал на 20.10.2022
05:00 Известия
05:25 Тайсон. 1-я - 4-я серии
07:55 Без права на выбор. 1-я серия
08:35 День ангела
09:00 Известия
09:25 Без права на выбор. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:25 Казаки. 6-я - 10-я серии
17:30 Известия
18:00 Казаки. 10-я серия
18:35 Казаки. 11-я серия
19:25 След. Пуля - дура
20:15 След. Такие разные игры
20:50 След. Мужчина на миллион
21:40 След. Челлендж
22:25 След. Портал рептилоида
23:10 Свои-5. Свидание с Токаревым
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Семья как филиал ада
01:15 След. Бесполезный человек
01:50 След. Гонцы справедливости
02:30 След. Шестой уровень секретности
03:05 Детективы. Всегда третья
03:40 Детективы. Последний фаворит
04:10 Детективы. Ячейка общества
04:35 Детективы. Подарки без повода
В программе передач возможны изменения.