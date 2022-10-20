Программа передач 5 канал на 20 октября 2022

Телепрограмма 5 канала на 20 октября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.



Программа передач 5 канал на 20.10.2022



05:00 Известия

05:25 Тайсон. 1-я - 4-я серии

07:55 Без права на выбор. 1-я серия

08:35 День ангела

09:00 Известия

09:25 Без права на выбор. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:25 Казаки. 6-я - 10-я серии

17:30 Известия

18:00 Казаки. 10-я серия

18:35 Казаки. 11-я серия

19:25 След. Пуля - дура

20:15 След. Такие разные игры

20:50 След. Мужчина на миллион

21:40 След. Челлендж

22:25 След. Портал рептилоида

23:10 Свои-5. Свидание с Токаревым

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Семья как филиал ада

01:15 След. Бесполезный человек

01:50 След. Гонцы справедливости

02:30 След. Шестой уровень секретности

03:05 Детективы. Всегда третья

03:40 Детективы. Последний фаворит

04:10 Детективы. Ячейка общества

04:35 Детективы. Подарки без повода



В программе передач возможны изменения.