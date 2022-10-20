Программа передач Домашний на 20 октября 2022

Телепрограмма Домашний на 20 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Домашний на 20.10.2022
04:40 За любовью. В монастырь. 3-я серия
05:30 По делам несовершеннолетних
09:05 Давай разведёмся!
10:00 Тест на отцовство
12:10 Понять. Простить. «Родственные души». «Тёмная лошадка»
13:15 Порча. По женской линии
13:45 Знахарка. Домокозявка
14:20 Верну любимого. Мамочка
14:50 Будь что будет. 1-я - 4-я серии
18:45 Спасите мою кухню
19:00 То, что нельзя купить. 1-я - 4-я серии
23:05 Порча. «Новая жизнь«. «Роковой клад»
00:10 Знахарка. Домокозявка
00:40 Верну любимого. Мамочка
01:10 Понять. Простить. «Родственные души». «Тёмная лошадка»
02:00 Тест на отцовство
03:40 Давай разведёмся!
04:30 За любовью. В монастырь. 4-я серия
В программе передач возможны изменения.