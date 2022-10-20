Программа передач Домашний на 20 октября 2022

Телепрограмма Домашний на 20 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Домашний на 20.10.2022



04:40 За любовью. В монастырь. 3-я серия

05:30 По делам несовершеннолетних

09:05 Давай разведёмся!

10:00 Тест на отцовство

12:10 Понять. Простить. «Родственные души». «Тёмная лошадка»

13:15 Порча. По женской линии

13:45 Знахарка. Домокозявка

14:20 Верну любимого. Мамочка

14:50 Будь что будет. 1-я - 4-я серии

18:45 Спасите мою кухню

19:00 То, что нельзя купить. 1-я - 4-я серии

23:05 Порча. «Новая жизнь«. «Роковой клад»

00:10 Знахарка. Домокозявка

00:40 Верну любимого. Мамочка

01:10 Понять. Простить. «Родственные души». «Тёмная лошадка»

02:00 Тест на отцовство

03:40 Давай разведёмся!

04:30 За любовью. В монастырь. 4-я серия



В программе передач возможны изменения.