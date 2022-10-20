Программа передач ТНТ на 20 октября 2022

Телепрограмма ТНТ на 20 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач ТНТ на 20.10.2022
04:35 Comedy Баттл. 1-я серия
05:20 Открытый микрофон. 8-я серия
06:10 Открытый микрофон. 9-я серия
06:50 Однажды в России. Спецдайджест. 40-я серия
07:00 Интерны. 48-я - 50-я серии
08:30 Перезагрузка. 526-я серия
09:00 Универ. Сезон 7. 295-я - 302-я серии
13:00 Влюбись, если сможешь. 7-я серия
14:30 СашаТаня. 104-я - 108-я серии
17:00 Ольга. Сезон 3. 51-я - 56-я серии
20:00 Нина. 15-я серия
20:30 Нина. 16-я серия
21:00 Неличная жизнь. 7-я - 9-я серии
22:00 Влюбись, если сможешь. 8-я серия
23:35 Окей, Лекси!
00:40 Импровизация. Сезон 5. 140-я серия
01:35 Импровизация. Сезон 5. 142-я серия
02:25 Импровизация. Сезон 5. 143-я серия
03:10 Comedy Баттл. 2-я серия
04:00 Comedy Баттл. 3-я серия
04:45 Открытый микрофон. 10-я серия
В программе передач возможны изменения.