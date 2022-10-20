Программа передач ТНТ на 20 октября 2022

Телепрограмма ТНТ на 20 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач ТНТ на 20.10.2022



04:35 Comedy Баттл. 1-я серия

05:20 Открытый микрофон. 8-я серия

06:10 Открытый микрофон. 9-я серия

06:50 Однажды в России. Спецдайджест. 40-я серия

07:00 Интерны. 48-я - 50-я серии

08:30 Перезагрузка. 526-я серия

09:00 Универ. Сезон 7. 295-я - 302-я серии

13:00 Влюбись, если сможешь. 7-я серия

14:30 СашаТаня. 104-я - 108-я серии

17:00 Ольга. Сезон 3. 51-я - 56-я серии

20:00 Нина. 15-я серия

20:30 Нина. 16-я серия

21:00 Неличная жизнь. 7-я - 9-я серии

22:00 Влюбись, если сможешь. 8-я серия

23:35 Окей, Лекси!

00:40 Импровизация. Сезон 5. 140-я серия

01:35 Импровизация. Сезон 5. 142-я серия

02:25 Импровизация. Сезон 5. 143-я серия

03:10 Comedy Баттл. 2-я серия

04:00 Comedy Баттл. 3-я серия

04:45 Открытый микрофон. 10-я серия



В программе передач возможны изменения.