Программа передач СТС на 20 октября 2022

Телепрограмма СТС на 20 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач СТС на 20.10.2022



05:00 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

06:05 Три кота

06:15 Забавные истории

06:25 Как приручить дракона. Легенды

06:40 Сказки Шрэкова болота

07:00 Приключения Вуди и его друзей

08:00 Тётя Марта. Сезон 1. 11-я серия

08:03 Тётя Марта. Сезон 1. 12-я серия

09:00 Воронины

11:00 Форт Боярд. Сезон 2. 8-я серия

12:40 Назад в будущее III

15:05 Семейка. 11-я серия

18:30 Тётя Марта. Сезон 1. 11-я - 13-я серии

20:00 Ужастики

21:55 Ужастики-2: Беспокойный Хэллоуин

23:40 Последний охотник на ведьм

01:25 Горько!

02:55 6 кадров



В программе передач возможны изменения.