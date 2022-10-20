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Программа передач СТС на 20 октября 2022


Телепрограмма СТС на 20 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач СТС на 20.10.2022

05:00 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
06:05 Три кота
06:15 Забавные истории
06:25 Как приручить дракона. Легенды
06:40 Сказки Шрэкова болота
07:00 Приключения Вуди и его друзей
08:00 Тётя Марта. Сезон 1. 11-я серия
08:03 Тётя Марта. Сезон 1. 12-я серия
09:00 Воронины
11:00 Форт Боярд. Сезон 2. 8-я серия
12:40 Назад в будущее III
15:05 Семейка. 11-я серия
18:30 Тётя Марта. Сезон 1. 11-я - 13-я серии
20:00 Ужастики
21:55 Ужастики-2: Беспокойный Хэллоуин
23:40 Последний охотник на ведьм
01:25 Горько!
02:55 6 кадров

В программе передач возможны изменения.









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