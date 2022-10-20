Программа передач Матч ТВ на 20 октября 2022

Телепрограмма Матч ТВ на 20 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Матч ТВ на 20.10.2022



04:05 Катар. Обратный отсчёт

05:05 Наши иностранцы

05:30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. Обзор тура

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Смешанные единоборства. UFC. А. Грассо - В. Арауджо

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Специальный репортаж

13:20 Катар. Обратный отсчёт

14:20 Все на Матч!

14:50 Новости

14:55 Хоккей. Чемпионат МХЛ. «Стальные лисы» (Магнитогорск) - «Толпар» (Уфа). Прямой эфир

17:15 Все на Матч!

17:35 Один на один. Локомотив - Динамо

17:55 Футбол. Кубок России. «Сочи» - «Урал» (Екатеринбург). Прямой эфир

20:00 Футбол. Кубок России. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Крылья Советов» (Самара). Прямой эфир

22:30 Футбол. Лига Европы. «Арсенал» (Англия) - ПСВ (Нидерланды)

00:30 Все на Матч!

01:25 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург)

03:00 Новости

03:05 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-при-2022

04:05 Катар. Обратный отсчёт



В программе передач возможны изменения.