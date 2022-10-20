Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие





Программа передач Матч ТВ на 20 октября 2022


Телепрограмма Матч ТВ на 20 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач Матч ТВ на 20.10.2022

04:05 Катар. Обратный отсчёт
05:05 Наши иностранцы
05:30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. Обзор тура
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Смешанные единоборства. UFC. А. Грассо - В. Арауджо
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Специальный репортаж
13:20 Катар. Обратный отсчёт
14:20 Все на Матч!
14:50 Новости
14:55 Хоккей. Чемпионат МХЛ. «Стальные лисы» (Магнитогорск) - «Толпар» (Уфа). Прямой эфир
17:15 Все на Матч!
17:35 Один на один. Локомотив - Динамо
17:55 Футбол. Кубок России. «Сочи» - «Урал» (Екатеринбург). Прямой эфир
20:00 Футбол. Кубок России. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Крылья Советов» (Самара). Прямой эфир
22:30 Футбол. Лига Европы. «Арсенал» (Англия) - ПСВ (Нидерланды)
00:30 Все на Матч!
01:25 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург)
03:00 Новости
03:05 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-при-2022
04:05 Катар. Обратный отсчёт

В программе передач возможны изменения.









  • Программа передач Звезда на 19 октября 2022
  • Программа передач Матч ТВ на 19 октября 2022
  • Программа передач Матч ТВ на 18 октября 2022
  • Программа передач Матч ТВ на 17 октября 2022
  • Программа передач Матч ТВ на 16 октября 2022
    •




    Карим Бензема стал обладателем «Золотого мяча» 2022 года

    Карим Бензема

    В понедельник, 17 октября, авторитетное французское издание «Франс футбол» назвало обладателя «Золотого мяча» 2022 года.

    Расписание матчей НХЛ 2022/2023 на 19 октября, результаты игр

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание матчей КХЛ-2022/2023 на 19 октября, результаты, где смотреть прямые трансляции

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Гран-при России по фигурному катанию 2022/2023. Расписание 1-го этапа. Где смотреть прямые трансляции

    Гран-при России по фигурному катанию 2022

    С 22 по 23 октября в Москве во дворце спорта «Мегаспорт» пройдет первый этап Гран-при России 2022/2023 по фигурному катанию.

    Обладатели «Золотого мяча»

    Обладатели Золотого мяча

    «Золотой мяч» - самая престижная индивидуальная награда для футболистов была учреждена в 1956 году французским еженедельником «Франс футбол».











    Курс евро ЦБ РФ на 20 октября 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 20 октября 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Где введено военное положение - карта ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области
    Где находится Новая Каховка на карте Херсонской области
    Какой праздник 20 октября 2022. Какой церковный праздник в России
    Народные приметы на 20 октября 2022
    Карта Донецкой области с городами, где находится ДНР, карта Донецка
    Карта Луганской области с городами, где находится ЛНР
    Карта Запорожской области с городами, где находится Запорожская область
    Карта Херсонской области с городами, где находится Херсонская область
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru