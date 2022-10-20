Программа передач Матч ТВ на 20 октября 2022

Телепрограмма Матч ТВ на 20 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Матч ТВ на 20.10.2022
04:05 Катар. Обратный отсчёт
05:05 Наши иностранцы
05:30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. Обзор тура
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Смешанные единоборства. UFC. А. Грассо - В. Арауджо
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Специальный репортаж
13:20 Катар. Обратный отсчёт
14:20 Все на Матч!
14:50 Новости
14:55 Хоккей. Чемпионат МХЛ. «Стальные лисы» (Магнитогорск) - «Толпар» (Уфа). Прямой эфир
17:15 Все на Матч!
17:35 Один на один. Локомотив - Динамо
17:55 Футбол. Кубок России. «Сочи» - «Урал» (Екатеринбург). Прямой эфир
20:00 Футбол. Кубок России. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Крылья Советов» (Самара). Прямой эфир
22:30 Футбол. Лига Европы. «Арсенал» (Англия) - ПСВ (Нидерланды)
00:30 Все на Матч!
01:25 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург)
03:00 Новости
03:05 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-при-2022
04:05 Катар. Обратный отсчёт
В программе передач возможны изменения.