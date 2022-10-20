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Программа передач РЕН ТВ на 20 октября 2022


Телепрограмма РЕН ТВ на 20 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач РЕН ТВ на 20.10.2022

05:00 Документальный проект
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Неизвестная история
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Лига выдающихся джентльменов
22:00 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Все деньги мира
02:35 Самые шокирующие гипотезы
03:25 Тайны Чапман

В программе передач возможны изменения.









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