Программа передач Звезда на 20 октября 2022

Телепрограмма Звезда на 20 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Звезда на 20.10.2022
03:00 Под прикрытием. 9-я и 10-я серии
05:30 Под прикрытием. 11-я и 12-я серии
06:30 20 октября - День военного связиста
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Государственная граница. 2-я серия - «За порогом победы»
10:45 Специальный репортаж
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 И была война. 1-я - 3-я серии
15:00 Военные новости
15:05 И была война. 1-я - 3-я серии
16:25 История войск связи
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Неизвестные сражения Великой Отечественной. Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай...
19:40 Код доступа
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Государственная граница. 2-я серия - «За порогом победы»
00:45 Морской характер
02:25 Нюрнберг
03:05 Право на выстрел
04:25 Луч на повороте
В программе передач возможны изменения.