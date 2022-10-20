Программа передач Звезда на 20 октября 2022

Телепрограмма Звезда на 20 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Звезда на 20.10.2022



03:00 Под прикрытием. 9-я и 10-я серии

05:30 Под прикрытием. 11-я и 12-я серии

06:30 20 октября - День военного связиста

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Государственная граница. 2-я серия - «За порогом победы»

10:45 Специальный репортаж

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 И была война. 1-я - 3-я серии

15:00 Военные новости

15:05 И была война. 1-я - 3-я серии

16:25 История войск связи

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Неизвестные сражения Великой Отечественной. Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай...

19:40 Код доступа

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Государственная граница. 2-я серия - «За порогом победы»

00:45 Морской характер

02:25 Нюрнберг

03:05 Право на выстрел

04:25 Луч на повороте



В программе передач возможны изменения.