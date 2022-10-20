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Программа передач Звезда на 20 октября 2022


Телепрограмма Звезда на 20 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач Звезда на 20.10.2022

03:00 Под прикрытием. 9-я и 10-я серии
05:30 Под прикрытием. 11-я и 12-я серии
06:30 20 октября - День военного связиста
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Государственная граница. 2-я серия - «За порогом победы»
10:45 Специальный репортаж
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 И была война. 1-я - 3-я серии
15:00 Военные новости
15:05 И была война. 1-я - 3-я серии
16:25 История войск связи
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Неизвестные сражения Великой Отечественной. Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай...
19:40 Код доступа
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Государственная граница. 2-я серия - «За порогом победы»
00:45 Морской характер
02:25 Нюрнберг
03:05 Право на выстрел
04:25 Луч на повороте

В программе передач возможны изменения.









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