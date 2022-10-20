Программа передач Культура на 20 октября 2022

Телепрограмма Культура на 20 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Культура на 20.10.2022



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва Китайгородская

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Александра Хохлова

07:30 Новости культуры

07:35 Императрицы Древнего Рима: женщины на вершине власти. 2-я серия

08:40 Новости культуры

08:45 Цвет времени. Леонардо да Винчи. «Джоконда»

08:55 Тайник у красных камней. 3-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Мои любимые мелодии. Муслим Магомаев». Концерт в ГЦКЗ «Россия». 1986

12:20 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра

12:30 Абсолютный слух

13:10 Спрут-4. 5-я серия

14:45 Забытое ремесло. Водовоз

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Театр

15:20 Пряничный домик. Люди великой степи

15:50 Огюст Монферран

16:15 Тайник у красных камней. 4-я серия

17:20 Большие и маленькие. Сезон 4. 8-я серия

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль. Елена Санаева

20:05 Открытая книга. Борис Минаев. «Площадь Борьбы»

20:30 Андрей Туполев

21:15 Энигма. «Андрей Хржановский», 2-я часть

22:00 Спрут-4. 6-я серия

23:50 Новости культуры

00:10 ХX век. «Мои любимые мелодии. Муслим Магомаев». Концерт в ГЦКЗ «Россия». 1986

01:15 Императрицы Древнего Рима: женщины на вершине власти. 3-я серия

02:15 Андрей Туполев

03:00 Перерыв в вещании



В программе передач возможны изменения.