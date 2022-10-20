Программа передач Культура на 20 октября 2022

Телепрограмма Культура на 20 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Культура на 20.10.2022
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва Китайгородская
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Александра Хохлова
07:30 Новости культуры
07:35 Императрицы Древнего Рима: женщины на вершине власти. 2-я серия
08:40 Новости культуры
08:45 Цвет времени. Леонардо да Винчи. «Джоконда»
08:55 Тайник у красных камней. 3-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Мои любимые мелодии. Муслим Магомаев». Концерт в ГЦКЗ «Россия». 1986
12:20 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
12:30 Абсолютный слух
13:10 Спрут-4. 5-я серия
14:45 Забытое ремесло. Водовоз
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. Люди великой степи
15:50 Огюст Монферран
16:15 Тайник у красных камней. 4-я серия
17:20 Большие и маленькие. Сезон 4. 8-я серия
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль. Елена Санаева
20:05 Открытая книга. Борис Минаев. «Площадь Борьбы»
20:30 Андрей Туполев
21:15 Энигма. «Андрей Хржановский», 2-я часть
22:00 Спрут-4. 6-я серия
23:50 Новости культуры
00:10 ХX век. «Мои любимые мелодии. Муслим Магомаев». Концерт в ГЦКЗ «Россия». 1986
01:15 Императрицы Древнего Рима: женщины на вершине власти. 3-я серия
02:15 Андрей Туполев
03:00 Перерыв в вещании
В программе передач возможны изменения.