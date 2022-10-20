Программа передач Пятница на 20 октября 2022

Телепрограмма Пятница на 20 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Пятница на 20.10.2022



05:00 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»

05:30 Пятница News. 188-я серия

05:50 Кондитер. Сезон 4. 5-я серия - «Санкт-Петербург»

07:00 Кондитер. Сезон 4. 6-я серия - «Регионы России»

08:20 Комиссар Рекс. Сезон 4. 10-я серия

09:20 Комиссар Рекс. Сезон 4. 11-я серия

10:20 На ножах. Сезон 6. 16-я серия - «Москва. Жако»

11:20 На ножах. Сезон 7. 11-я серия - «Горячий ключ. Тип-Топ»

12:30 Любовь на выживание. Сезон 1. 8-я серия - «Настя и Денис»

14:20 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 1-я серия

15:50 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 2-я серия

17:40 Четыре свадьбы. Сезон 3. 3-я серия

19:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 5-я серия

22:30 Детектор. Сезон 1. 13-я серия - «Анна Тураева»

23:30 Миф

01:30 Пятница News. 190-я серия

02:00 Сверхъестественное. Сезон 14. 7-я серия

02:40 Сверхъестественное. Сезон 14. 8-я серия

03:30 Пятница News. 189-я серия

03:50 Черный список. Сезон 1. 7-я серия - «Натяжные потолки и муж на час»



В программе передач возможны изменения.