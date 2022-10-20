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Программа передач Пятница на 20 октября 2022


Телепрограмма Пятница на 20 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач Пятница на 20.10.2022

05:00 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»
05:30 Пятница News. 188-я серия
05:50 Кондитер. Сезон 4. 5-я серия - «Санкт-Петербург»
07:00 Кондитер. Сезон 4. 6-я серия - «Регионы России»
08:20 Комиссар Рекс. Сезон 4. 10-я серия
09:20 Комиссар Рекс. Сезон 4. 11-я серия
10:20 На ножах. Сезон 6. 16-я серия - «Москва. Жако»
11:20 На ножах. Сезон 7. 11-я серия - «Горячий ключ. Тип-Топ»
12:30 Любовь на выживание. Сезон 1. 8-я серия - «Настя и Денис»
14:20 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 1-я серия
15:50 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 2-я серия
17:40 Четыре свадьбы. Сезон 3. 3-я серия
19:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 5-я серия
22:30 Детектор. Сезон 1. 13-я серия - «Анна Тураева»
23:30 Миф
01:30 Пятница News. 190-я серия
02:00 Сверхъестественное. Сезон 14. 7-я серия
02:40 Сверхъестественное. Сезон 14. 8-я серия
03:30 Пятница News. 189-я серия
03:50 Черный список. Сезон 1. 7-я серия - «Натяжные потолки и муж на час»

В программе передач возможны изменения.









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