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Программа передач МИР на 20 октября 2022


Телепрограмма МИР на 20 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач МИР на 20.10.2022

05:00 Развод
07:50 Дела судебные. Новые истории
10:00 Новости
10:10 Дела судебные. Деньги верните
11:00 Дела судебные. Битва за будущее
12:15 Дела судебные. Новые истории
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:15 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:30 Игра в кино
20:05 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:40 Осторожно, вирус!
22:35 Назад в будущее
23:30 Гаишники
02:00 Вратарь
03:15 Развод

В программе передач возможны изменения.









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