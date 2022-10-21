Программа передач, ТВ программа на 21 октября 2022

Программа передач телеканалов России на пятницу 21 октября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 21.10.2022



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым

19:45 Поле чудес

21:00 Время

21:45 Ф а н т а с т и к а

00:05 Ночной дозор

02:10 Судьба на выбор. 5-я серия - «Своё время»

03:10 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:15 Вести. Местное время

21:30 Ну-ка, все вместе!

23:50 Улыбка на ночь

00:55 Просто роман



ТВЦ



04:40 Короли эпизода. Георгий Милляр

05:20 Мой герой. Елена Санаева

06:00 Настроение

08:20 Петровка, 38

08:35 Танго для одной. 1-я - 3-я серии

11:30 События

11:45 Танго для одной. 4-я серия

12:40 Дьявол кроется в мелочах. 1-я серия

13:35 Дьявол кроется в мелочах. 2-я серия

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Дьявол кроется в мелочах. 3-я серия

15:55 Дьявол кроется в мелочах. 4-я серия

16:55 Актерские драмы. Не своим голосом

17:50 События

18:05 Петровка, 38

18:20 Колдовское озеро. 1-я серия

19:15 Колдовское озеро. 2-я серия

20:10 Дуэль королев. 1-я серия

21:00 Дуэль королев. 2-я серия

22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой

23:00 Приют комедиантов. Срочный ввод, или Артист, выручай!

00:35 Сказка о женской дружбе

02:10 Бархатный сезон. 1-я - 4-я серии



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Счастливчик

05:40 Улицы разбитых фонарей-14. Джек-пот

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим. Сезон 3

09:25 Морские дьяволы-3. Опора

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы-3. Опора

11:00 Морские дьяволы. Северные рубежи. «Сеть», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 ДНК

17:55 Жди меня

19:00 Сегодня

20:00 Лихач-2. «Рука Фатимы», 1-я и 2-я серии

22:00 Балабол-5. «Гастроль», 1-я и 2-я серии

00:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном

01:35 Захар Прилепин. Уроки русского

02:00 Квартирный вопрос

02:55 Таинственная Россия

03:40 Мент в законе-9. «Бедные люди», 1-я и 2-я серии



5 канал



05:00 Известия

05:25 Без права на выбор. 1-я - 4-я серии

09:00 Известия

09:25 В июне 41-го. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:25 В июне 41-го. 4-я серия

14:00 Казаки. 11-я - 14-я серии

17:30 Известия

18:00 Казаки. 14-я - 16-я серии

20:05 След. Элитные люди

20:45 След. Крутые парни

21:35 След. Тоненький ледок

22:25 След. Здравствуй, дедушка-маньяк

23:10 Светская хроника

00:10 Они потрясли мир. Адриано Челентано. Укрощение строптивого

00:55 Свои-5. Акция возмездия

01:30 Свои-5. Продавец талантов

02:10 Свои-5. Так велели звезды

02:50 Свои-5. Свидание с Токаревым

03:25 Такая работа. Путь истинный

04:05 Такая работа. Бес в ребро

04:45 Такая работа. Скелет в шкафу



Домашний



04:30 За любовью. В монастырь. 4-я серия

05:20 6 кадров

05:35 По делам несовершеннолетних

08:45 Давай разведёмся!

09:40 Тест на отцовство

11:45 Понять. Простить. «Виновата в жизни». «Вдовец, как диагноз»

12:50 Порча. Призрачный муж

13:25 Знахарка. Пошёл вон

13:55 Верну любимого. Грёзы

14:30 Всё равно тебя дождусь. 1-я - 4-я серии

19:00 Идеалистка. 1-я - 4-я серии

23:10 Порча. «Пуд соли». «Почерк судьбы»

00:15 Знахарка. Пошёл вон

00:45 Верну любимого. Грёзы

01:15 Понять. Простить. «Виновата в жизни». «Вдовец, как диагноз»

02:05 Тест на отцовство

03:45 Давай разведёмся!

04:35 6 кадров

04:50 По делам несовершеннолетних



ТНТ



04:30 Comedy Баттл. 3-я серия

05:25 Открытый микрофон. 10-я серия

06:05 Открытый микрофон. 11-я серия

07:00 Интерны. 51-я - 53-я серии

08:30 Звездная кухня. 6-я серия

09:00 Универ. Сезон 7. 303-я - 306-я серии

11:00 Вызов. 1-я серия

12:00 СашаТаня. 109-я - 121-я серии

18:00 Лучшие на ТНТ. 7-я серия

19:00 Я тебе не верю. Сезон 2. 18-я серия

20:00 Однажды в России. Сезон 9. 226-я серия

21:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 756-я серия

22:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 755-я серия

23:00 Открытый микрофон. Сезон 7. 145-я серия

00:00 Большой папа

01:45 Импровизация. Сезон 5. 144-я серия

02:35 Импровизация. Сезон 5. 145-я серия

03:20 Comedy Баттл. 4-я серия

04:10 Comedy Баттл. 5-я серия



СТС



05:00 Мультфильмы

05:10 Ивашка из Дворца пионеров

05:20 Дюймовочка

05:50 Ералаш. Сезон 1. 53-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 54-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 148-я серия

06:05 Три кота. Таинственный вор

06:10 Три кота. День черного кота

06:15 Три кота. В поисках кита

06:20 Кунг-Фу Панда. Тайна свитка

06:40 Рождественские истории

07:00 Приключения Вуди и его друзей

08:00 Тётя Марта. Сезон 1. 12-я серия

08:30 Тётя Марта. Сезон 1. 13-я серия

09:00 Суперлига. Сезон 1. 10-я серия

10:40 Ужастики

12:40 Ужастики-2: Беспокойный Хэллоуин

14:30 Уральские пельмени. #разныесемейки

14:55 Уральские пельмени. Утомленные солярием

16:25 Уральские пельмени. Азбука Уральских пельменей. «Ф»

18:00 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей. «Ы»

19:30 Уральские пельмени

20:55 Kingsman: Секретная служба

23:20 Варкрафт

01:30 Горько!-2

03:00 6 кадров. Сезон 8. 49-я серия

03:25 6 кадров. Сезон 8. 50-я серия

03:45 6 кадров. Сезон 8. 51-я серия

04:05 6 кадров. Сезон 8. 55-я серия

04:30 6 кадров. Сезон 8. 63-я серия

04:50 6 кадров. Сезон 8. 57-я серия



Матч ТВ



04:05 Катар. Обратный отсчёт

05:05 Ген победы

05:30 Голевая неделя РФ

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Лица страны. Любовь Брулетова

10:25 Футбол. Кубок России. Обзор

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Бокс. Чемпионат России. Женщины. 1/2 финала. Прямой эфир

14:55 Новости

15:00 Все на Матч!

15:30 Смешанные единоборства. One FC. И. Муртазаев - К. Русу. Ч. Пеймянь - Дж. Ди Белла. Прямой эфир

17:55 Футбол. Суперлига. Женщины. «Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА. Прямой эфир

19:55 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. ЦСКА - «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону). Прямой эфир

21:30 Новости

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Эмполи». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:40 Точная ставка

01:00 Бокс. Чемпионат России. Женщины. 1/2 финала

03:00 Новости

03:05 Футбол. Кубок России. Обзор

04:05 РецепТура

04:35 Катар-2022



РЕН ТВ



05:00 Документальный проект

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный проект

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Соломон Кейн

21:40 Джона Хекс

23:05 От заката до рассвета

01:05 Отступники

03:25 Однажды в Мексике: Отчаянный 2



Звезда



04:25 Луч на повороте

06:00 Москва - фронту

06:25 Блондинка за углом

08:40 Тень у пирса

09:00 Новости дня

09:20 Тень у пирса

10:50 Колье Шарлотты. 1-я - 3-я серии

13:00 Новости дня

13:20 Колье Шарлотты. 1-я - 3-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Колье Шарлотты. 1-я - 3-я серии

15:40 Разведчики. 1-я - 6-я серии

18:00 Новости дня

18:40 Разведчики. 1-я - 6-я серии

22:00 Здравствуйте, товарищи!

23:00 Музыка+

23:55 Двойной капкан

02:20 Блондинка за углом

03:40 Шел четвертый год войны...



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва библиотечная

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Владимир Петров

07:30 Новости культуры

07:35 Императрицы Древнего Рима: женщины на вершине власти. 3-я серия

08:40 Новости культуры

08:45 Цвет времени. Василий Кандинский. «Желтый звук»

08:55 Тайник у красных камней. 4-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Шедевры старого кино. К 95-летию со дня рождения Игоря Горбачева. «Ревизор»

12:25 Цвет времени. Густав Климт. «Золотая Адель»

12:40 Открытая книга. Борис Минаев. «Площадь Борьбы»

13:10 Спрут-4. 6-я серия

15:00 Новости культуры

15:05 Письма из провинции. Гдовский район (Псковская область)

15:35 Энигма. «Андрей Хржановский», 2-я часть

16:20 Печники

17:40 Дмитрию Хворостовскому посвящается... Дмитрий Хворостовский, Николай Калинин и Национальный академический оркестр народных инструментов России им. Н.П. Осипова

18:45 Билет в Большой

19:30 Новости культуры

19:45 Линия жизни. Иван Агапов

20:40 Искатели. Тайна архива 44

21:25 Родня

23:00 2 Верник 2. Александр Рамм и Елизавета Кононова

23:50 Новости культуры

00:10 Великолепный рогоносец

02:25 Мультфильмы. «Путешествие муравья». «По собственному желанию». «Лев и 9 гиен»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Пятница News. 189-я серия

05:20 Кондитер. Сезон 4. 7-я серия - «Центральный ФО»

06:30 Кондитер. Сезон 4. 8-я серия - «Уральский ФО»

07:50 Комиссар Рекс. Сезон 4. 11-я серия

08:50 Комиссар Рекс. Сезон 4. 12-я серия

09:50 На ножах. Сезон 1. 6-я серия - «Санкт-Петербург. Route 148»

10:50 На ножах. Сезон 7. 11-я серия - «Горячий ключ. Тип-Топ»

12:00 На ножах. Сезон 7. 12-я серия - «Балаково. Карабас Баробас»

13:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 4-я серия

17:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 5-я серия

21:00 Выживший

23:40 10 000 лет до н.э.

01:20 Пятница News. 191-я серия

01:50 Робин Гуд: принц воров

04:00 Пятница News. 190-я серия

04:30 Черный список. Сезон 2. 5-я серия - «Помощники в доме и сметы ремонта»



МИР



05:00 Развод

07:50 Дела судебные. Новые истории

10:00 Новости

10:10 В гостях у цифры

10:20 Дела судебные. Деньги верните

11:10 Дела судебные. Битва за будущее

12:10 Дела судебные. Новые истории

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:15 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Новые истории

18:30 Новости

18:50 Слабое звено

19:40 Опасно для жизни!

21:25 Знахарь

23:55 Петр Первый. Завещание. 1-я - 4-я серии

03:35 Семеро смелых



Время начала передач - московское.



















Программа передач СТС на 21 октября 2022 Программа передач ТНТ на 21 октября 2022 Программа передач ТВЦ на 21 октября 2022 Программа передач, ТВ программа на 20 октября 2022 Программа передач, ТВ программа на 19 октября 2022









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