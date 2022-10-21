Программа передач, ТВ программа на 21 октября 2022

Программа передач телеканалов России на пятницу 21 октября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 21.10.2022
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым
19:45 Поле чудес
21:00 Время
21:45 Ф а н т а с т и к а
00:05 Ночной дозор
02:10 Судьба на выбор. 5-я серия - «Своё время»
03:10 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:15 Вести. Местное время
21:30 Ну-ка, все вместе!
23:50 Улыбка на ночь
00:55 Просто роман
ТВЦ
04:40 Короли эпизода. Георгий Милляр
05:20 Мой герой. Елена Санаева
06:00 Настроение
08:20 Петровка, 38
08:35 Танго для одной. 1-я - 3-я серии
11:30 События
11:45 Танго для одной. 4-я серия
12:40 Дьявол кроется в мелочах. 1-я серия
13:35 Дьявол кроется в мелочах. 2-я серия
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Дьявол кроется в мелочах. 3-я серия
15:55 Дьявол кроется в мелочах. 4-я серия
16:55 Актерские драмы. Не своим голосом
17:50 События
18:05 Петровка, 38
18:20 Колдовское озеро. 1-я серия
19:15 Колдовское озеро. 2-я серия
20:10 Дуэль королев. 1-я серия
21:00 Дуэль королев. 2-я серия
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23:00 Приют комедиантов. Срочный ввод, или Артист, выручай!
00:35 Сказка о женской дружбе
02:10 Бархатный сезон. 1-я - 4-я серии
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Счастливчик
05:40 Улицы разбитых фонарей-14. Джек-пот
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим. Сезон 3
09:25 Морские дьяволы-3. Опора
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы-3. Опора
11:00 Морские дьяволы. Северные рубежи. «Сеть», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 ДНК
17:55 Жди меня
19:00 Сегодня
20:00 Лихач-2. «Рука Фатимы», 1-я и 2-я серии
22:00 Балабол-5. «Гастроль», 1-я и 2-я серии
00:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
01:35 Захар Прилепин. Уроки русского
02:00 Квартирный вопрос
02:55 Таинственная Россия
03:40 Мент в законе-9. «Бедные люди», 1-я и 2-я серии
5 канал
05:00 Известия
05:25 Без права на выбор. 1-я - 4-я серии
09:00 Известия
09:25 В июне 41-го. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:25 В июне 41-го. 4-я серия
14:00 Казаки. 11-я - 14-я серии
17:30 Известия
18:00 Казаки. 14-я - 16-я серии
20:05 След. Элитные люди
20:45 След. Крутые парни
21:35 След. Тоненький ледок
22:25 След. Здравствуй, дедушка-маньяк
23:10 Светская хроника
00:10 Они потрясли мир. Адриано Челентано. Укрощение строптивого
00:55 Свои-5. Акция возмездия
01:30 Свои-5. Продавец талантов
02:10 Свои-5. Так велели звезды
02:50 Свои-5. Свидание с Токаревым
03:25 Такая работа. Путь истинный
04:05 Такая работа. Бес в ребро
04:45 Такая работа. Скелет в шкафу
Домашний
04:30 За любовью. В монастырь. 4-я серия
05:20 6 кадров
05:35 По делам несовершеннолетних
08:45 Давай разведёмся!
09:40 Тест на отцовство
11:45 Понять. Простить. «Виновата в жизни». «Вдовец, как диагноз»
12:50 Порча. Призрачный муж
13:25 Знахарка. Пошёл вон
13:55 Верну любимого. Грёзы
14:30 Всё равно тебя дождусь. 1-я - 4-я серии
19:00 Идеалистка. 1-я - 4-я серии
23:10 Порча. «Пуд соли». «Почерк судьбы»
00:15 Знахарка. Пошёл вон
00:45 Верну любимого. Грёзы
01:15 Понять. Простить. «Виновата в жизни». «Вдовец, как диагноз»
02:05 Тест на отцовство
03:45 Давай разведёмся!
04:35 6 кадров
04:50 По делам несовершеннолетних
ТНТ
04:30 Comedy Баттл. 3-я серия
05:25 Открытый микрофон. 10-я серия
06:05 Открытый микрофон. 11-я серия
07:00 Интерны. 51-я - 53-я серии
08:30 Звездная кухня. 6-я серия
09:00 Универ. Сезон 7. 303-я - 306-я серии
11:00 Вызов. 1-я серия
12:00 СашаТаня. 109-я - 121-я серии
18:00 Лучшие на ТНТ. 7-я серия
19:00 Я тебе не верю. Сезон 2. 18-я серия
20:00 Однажды в России. Сезон 9. 226-я серия
21:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 756-я серия
22:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 755-я серия
23:00 Открытый микрофон. Сезон 7. 145-я серия
00:00 Большой папа
01:45 Импровизация. Сезон 5. 144-я серия
02:35 Импровизация. Сезон 5. 145-я серия
03:20 Comedy Баттл. 4-я серия
04:10 Comedy Баттл. 5-я серия
СТС
05:00 Мультфильмы
05:10 Ивашка из Дворца пионеров
05:20 Дюймовочка
05:50 Ералаш. Сезон 1. 53-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 54-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 148-я серия
06:05 Три кота. Таинственный вор
06:10 Три кота. День черного кота
06:15 Три кота. В поисках кита
06:20 Кунг-Фу Панда. Тайна свитка
06:40 Рождественские истории
07:00 Приключения Вуди и его друзей
08:00 Тётя Марта. Сезон 1. 12-я серия
08:30 Тётя Марта. Сезон 1. 13-я серия
09:00 Суперлига. Сезон 1. 10-я серия
10:40 Ужастики
12:40 Ужастики-2: Беспокойный Хэллоуин
14:30 Уральские пельмени. #разныесемейки
14:55 Уральские пельмени. Утомленные солярием
16:25 Уральские пельмени. Азбука Уральских пельменей. «Ф»
18:00 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей. «Ы»
19:30 Уральские пельмени
20:55 Kingsman: Секретная служба
23:20 Варкрафт
01:30 Горько!-2
03:00 6 кадров. Сезон 8. 49-я серия
03:25 6 кадров. Сезон 8. 50-я серия
03:45 6 кадров. Сезон 8. 51-я серия
04:05 6 кадров. Сезон 8. 55-я серия
04:30 6 кадров. Сезон 8. 63-я серия
04:50 6 кадров. Сезон 8. 57-я серия
Матч ТВ
04:05 Катар. Обратный отсчёт
05:05 Ген победы
05:30 Голевая неделя РФ
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Лица страны. Любовь Брулетова
10:25 Футбол. Кубок России. Обзор
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Бокс. Чемпионат России. Женщины. 1/2 финала. Прямой эфир
14:55 Новости
15:00 Все на Матч!
15:30 Смешанные единоборства. One FC. И. Муртазаев - К. Русу. Ч. Пеймянь - Дж. Ди Белла. Прямой эфир
17:55 Футбол. Суперлига. Женщины. «Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА. Прямой эфир
19:55 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. ЦСКА - «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону). Прямой эфир
21:30 Новости
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Эмполи». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:40 Точная ставка
01:00 Бокс. Чемпионат России. Женщины. 1/2 финала
03:00 Новости
03:05 Футбол. Кубок России. Обзор
04:05 РецепТура
04:35 Катар-2022
РЕН ТВ
05:00 Документальный проект
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный проект
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Соломон Кейн
21:40 Джона Хекс
23:05 От заката до рассвета
01:05 Отступники
03:25 Однажды в Мексике: Отчаянный 2
Звезда
04:25 Луч на повороте
06:00 Москва - фронту
06:25 Блондинка за углом
08:40 Тень у пирса
09:00 Новости дня
09:20 Тень у пирса
10:50 Колье Шарлотты. 1-я - 3-я серии
13:00 Новости дня
13:20 Колье Шарлотты. 1-я - 3-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Колье Шарлотты. 1-я - 3-я серии
15:40 Разведчики. 1-я - 6-я серии
18:00 Новости дня
18:40 Разведчики. 1-я - 6-я серии
22:00 Здравствуйте, товарищи!
23:00 Музыка+
23:55 Двойной капкан
02:20 Блондинка за углом
03:40 Шел четвертый год войны...
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва библиотечная
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Владимир Петров
07:30 Новости культуры
07:35 Императрицы Древнего Рима: женщины на вершине власти. 3-я серия
08:40 Новости культуры
08:45 Цвет времени. Василий Кандинский. «Желтый звук»
08:55 Тайник у красных камней. 4-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Шедевры старого кино. К 95-летию со дня рождения Игоря Горбачева. «Ревизор»
12:25 Цвет времени. Густав Климт. «Золотая Адель»
12:40 Открытая книга. Борис Минаев. «Площадь Борьбы»
13:10 Спрут-4. 6-я серия
15:00 Новости культуры
15:05 Письма из провинции. Гдовский район (Псковская область)
15:35 Энигма. «Андрей Хржановский», 2-я часть
16:20 Печники
17:40 Дмитрию Хворостовскому посвящается... Дмитрий Хворостовский, Николай Калинин и Национальный академический оркестр народных инструментов России им. Н.П. Осипова
18:45 Билет в Большой
19:30 Новости культуры
19:45 Линия жизни. Иван Агапов
20:40 Искатели. Тайна архива 44
21:25 Родня
23:00 2 Верник 2. Александр Рамм и Елизавета Кононова
23:50 Новости культуры
00:10 Великолепный рогоносец
02:25 Мультфильмы. «Путешествие муравья». «По собственному желанию». «Лев и 9 гиен»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Пятница News. 189-я серия
05:20 Кондитер. Сезон 4. 7-я серия - «Центральный ФО»
06:30 Кондитер. Сезон 4. 8-я серия - «Уральский ФО»
07:50 Комиссар Рекс. Сезон 4. 11-я серия
08:50 Комиссар Рекс. Сезон 4. 12-я серия
09:50 На ножах. Сезон 1. 6-я серия - «Санкт-Петербург. Route 148»
10:50 На ножах. Сезон 7. 11-я серия - «Горячий ключ. Тип-Топ»
12:00 На ножах. Сезон 7. 12-я серия - «Балаково. Карабас Баробас»
13:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 4-я серия
17:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 5-я серия
21:00 Выживший
23:40 10 000 лет до н.э.
01:20 Пятница News. 191-я серия
01:50 Робин Гуд: принц воров
04:00 Пятница News. 190-я серия
04:30 Черный список. Сезон 2. 5-я серия - «Помощники в доме и сметы ремонта»
МИР
05:00 Развод
07:50 Дела судебные. Новые истории
10:00 Новости
10:10 В гостях у цифры
10:20 Дела судебные. Деньги верните
11:10 Дела судебные. Битва за будущее
12:10 Дела судебные. Новые истории
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:15 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Новые истории
18:30 Новости
18:50 Слабое звено
19:40 Опасно для жизни!
21:25 Знахарь
23:55 Петр Первый. Завещание. 1-я - 4-я серии
03:35 Семеро смелых
Время начала передач - московское.