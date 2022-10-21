Программа передач ТВЦ на 21 октября 2022

Телепрограмма ТВЦ на 21 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач ТВЦ на 21.10.2022
04:40 Короли эпизода. Георгий Милляр
05:20 Мой герой. Елена Санаева
06:00 Настроение
08:20 Петровка, 38
08:35 Танго для одной. 1-я - 3-я серии
11:30 События
11:45 Танго для одной. 4-я серия
12:40 Дьявол кроется в мелочах. 1-я серия
13:35 Дьявол кроется в мелочах. 2-я серия
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Дьявол кроется в мелочах. 3-я серия
15:55 Дьявол кроется в мелочах. 4-я серия
16:55 Актерские драмы. Не своим голосом
17:50 События
18:05 Петровка, 38
18:20 Колдовское озеро. 1-я серия
19:15 Колдовское озеро. 2-я серия
20:10 Дуэль королев. 1-я серия
21:00 Дуэль королев. 2-я серия
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23:00 Приют комедиантов. Срочный ввод, или Артист, выручай!
00:35 Сказка о женской дружбе
02:10 Бархатный сезон. 1-я - 4-я серии
В программе передач возможны изменения.