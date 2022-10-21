Программа передач ТВЦ на 21 октября 2022

Телепрограмма ТВЦ на 21 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач ТВЦ на 21.10.2022



04:40 Короли эпизода. Георгий Милляр

05:20 Мой герой. Елена Санаева

06:00 Настроение

08:20 Петровка, 38

08:35 Танго для одной. 1-я - 3-я серии

11:30 События

11:45 Танго для одной. 4-я серия

12:40 Дьявол кроется в мелочах. 1-я серия

13:35 Дьявол кроется в мелочах. 2-я серия

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Дьявол кроется в мелочах. 3-я серия

15:55 Дьявол кроется в мелочах. 4-я серия

16:55 Актерские драмы. Не своим голосом

17:50 События

18:05 Петровка, 38

18:20 Колдовское озеро. 1-я серия

19:15 Колдовское озеро. 2-я серия

20:10 Дуэль королев. 1-я серия

21:00 Дуэль королев. 2-я серия

22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой

23:00 Приют комедиантов. Срочный ввод, или Артист, выручай!

00:35 Сказка о женской дружбе

02:10 Бархатный сезон. 1-я - 4-я серии



В программе передач возможны изменения.