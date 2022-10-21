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Программа передач НТВ на 21 октября 2022


Телепрограмма НТВ на 21 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач НТВ на 21.10.2022

04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Счастливчик
05:40 Улицы разбитых фонарей-14. Джек-пот
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим. Сезон 3
09:25 Морские дьяволы-3. Опора
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы-3. Опора
11:00 Морские дьяволы. Северные рубежи. «Сеть», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 ДНК
17:55 Жди меня
19:00 Сегодня
20:00 Лихач-2. «Рука Фатимы», 1-я и 2-я серии
22:00 Балабол-5. «Гастроль», 1-я и 2-я серии
00:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
01:35 Захар Прилепин. Уроки русского
02:00 Квартирный вопрос
02:55 Таинственная Россия
03:40 Мент в законе-9. «Бедные люди», 1-я и 2-я серии

В программе передач возможны изменения.









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