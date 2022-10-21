Программа передач 5 канал на 21 октября 2022

Телепрограмма 5 канала на 21 октября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.
Программа передач 5 канал на 21.10.2022
05:00 Известия
05:25 Без права на выбор. 1-я - 4-я серии
09:00 Известия
09:25 В июне 41-го. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:25 В июне 41-го. 4-я серия
14:00 Казаки. 11-я - 14-я серии
17:30 Известия
18:00 Казаки. 14-я - 16-я серии
20:05 След. Элитные люди
20:45 След. Крутые парни
21:35 След. Тоненький ледок
22:25 След. Здравствуй, дедушка-маньяк
23:10 Светская хроника
00:10 Они потрясли мир. Адриано Челентано. Укрощение строптивого
00:55 Свои-5. Акция возмездия
01:30 Свои-5. Продавец талантов
02:10 Свои-5. Так велели звезды
02:50 Свои-5. Свидание с Токаревым
03:25 Такая работа. Путь истинный
04:05 Такая работа. Бес в ребро
04:45 Такая работа. Скелет в шкафу
В программе передач возможны изменения.