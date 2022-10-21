Программа передач 5 канал на 21 октября 2022

Телепрограмма 5 канала на 21 октября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.



Программа передач 5 канал на 21.10.2022



05:00 Известия

05:25 Без права на выбор. 1-я - 4-я серии

09:00 Известия

09:25 В июне 41-го. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:25 В июне 41-го. 4-я серия

14:00 Казаки. 11-я - 14-я серии

17:30 Известия

18:00 Казаки. 14-я - 16-я серии

20:05 След. Элитные люди

20:45 След. Крутые парни

21:35 След. Тоненький ледок

22:25 След. Здравствуй, дедушка-маньяк

23:10 Светская хроника

00:10 Они потрясли мир. Адриано Челентано. Укрощение строптивого

00:55 Свои-5. Акция возмездия

01:30 Свои-5. Продавец талантов

02:10 Свои-5. Так велели звезды

02:50 Свои-5. Свидание с Токаревым

03:25 Такая работа. Путь истинный

04:05 Такая работа. Бес в ребро

04:45 Такая работа. Скелет в шкафу



В программе передач возможны изменения.