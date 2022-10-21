Программа передач Домашний на 21 октября 2022

Телепрограмма Домашний на 21 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Домашний на 21.10.2022
04:30 За любовью. В монастырь. 4-я серия
05:20 6 кадров
05:35 По делам несовершеннолетних
08:45 Давай разведёмся!
09:40 Тест на отцовство
11:45 Понять. Простить. «Виновата в жизни». «Вдовец, как диагноз»
12:50 Порча. Призрачный муж
13:25 Знахарка. Пошёл вон
13:55 Верну любимого. Грёзы
14:30 Всё равно тебя дождусь. 1-я - 4-я серии
19:00 Идеалистка. 1-я - 4-я серии
23:10 Порча. «Пуд соли». «Почерк судьбы»
00:15 Знахарка. Пошёл вон
00:45 Верну любимого. Грёзы
01:15 Понять. Простить. «Виновата в жизни». «Вдовец, как диагноз»
02:05 Тест на отцовство
03:45 Давай разведёмся!
04:35 6 кадров
04:50 По делам несовершеннолетних
В программе передач возможны изменения.