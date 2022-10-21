Программа передач Домашний на 21 октября 2022

Телепрограмма Домашний на 21 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Домашний на 21.10.2022



04:30 За любовью. В монастырь. 4-я серия

05:20 6 кадров

05:35 По делам несовершеннолетних

08:45 Давай разведёмся!

09:40 Тест на отцовство

11:45 Понять. Простить. «Виновата в жизни». «Вдовец, как диагноз»

12:50 Порча. Призрачный муж

13:25 Знахарка. Пошёл вон

13:55 Верну любимого. Грёзы

14:30 Всё равно тебя дождусь. 1-я - 4-я серии

19:00 Идеалистка. 1-я - 4-я серии

23:10 Порча. «Пуд соли». «Почерк судьбы»

00:15 Знахарка. Пошёл вон

00:45 Верну любимого. Грёзы

01:15 Понять. Простить. «Виновата в жизни». «Вдовец, как диагноз»

02:05 Тест на отцовство

03:45 Давай разведёмся!

04:35 6 кадров

04:50 По делам несовершеннолетних



В программе передач возможны изменения.